OÖ-Liga 22/23: Analyse – Das war Spieltag 29

Die 29. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie ging am Wochenende über die Bühne und brachte spektakuläre Matches sowie die eine oder andere Überraschung mit sich. Ligaportal.at wirft in der Analyse noch einmal einen Blick zurück.

Top-Teams geben sich keine Blöße

Nach dem bereits feststehenden Meistertitel konnte die ASKÖ Oedt weitestgehend ohne Druck die Reise nach St. Valentin antreten. Schlussendlich setzte sich die Schatas-Elf in Niederösterreich mit 3:0 durch und ist somit seit 25 Runden ungeschlagen. Die wichtigste Botschaft des Tages folgte aber nach Abpfiff: Trainer Jürgen Schatas verkündete sein Aus mit Saisonende – aus persönlichen Gründen. Während der Tabellenzweite aus Wallern am Wochenende spielfrei hatte, fuhr der Dritte des Rankings einen Favoritensieg ein. Die Union Edelweiss wies die SPG Pregarten mit 4:1 in die Schranken. Es war der zweite volle Erfolg en suite für die Linzer, die seit nunmehr sieben Runden nicht bezwungen werden konnten.

Rangverbesserungen

Jeweils um zwei Plätze nach oben ging es für den SV Bad Ischl und die SPG Friedburg/Pöndorf. Beide gehören aktuell zu den formstärksten Teams der Liga. Die Heissl-Truppe gewann mit 2:0 in Micheldorf und ist damit seit zwei Partien ohne Gegentor. Der Tabellenzehnte aus Friedburg setzte sich in einem kurzweiligen, spektakulären Match mit 5:3 in Mondsee durch ist seit sechs Runden ungeschlagen. In diesem Zeitraum sammelte man 14 von 18 möglichen Punkten. Keine Rangverbesserung, aber ebenfalls einen Sieg realisierte die DSG Union Perg, welche den Aufsteiger aus Ostermiething auswärts mit 4:1 in die Knie zwang. Die Perger konnten somit seit fünf Runden nicht bezwungen werden.

Überraschung der Runde

Ein sensationelles 1:1 holte der Tabellennachzügler FC Wels am vergangenen Wochenende gegen die viel besser klassierte SU St. Martin/M. Es war die beste Leistung der Messestädter seit Wochen. Damit beendete man auch eine acht Matches andauernde Pleitenserie. In der 84. Minute fixierte Stürmer Mirza Krupinac mit seinem Treffer den Punktgewinn der Welser. „Wir hatten wieder viele Ausfälle. Es war ein fantastisches Spiel von uns. Mit ein bisschen Glück hätten wir auch gewinnen können“, freut sich Trainer Amarildo Zela. Die SU St. Martin/M. findet indes weiter nicht wirklich in den Rhythmus. In den letzten sieben Partien sprang nur ein voller Erfolg heraus. Der dritte Rang im Endklassement ist somit nicht mehr möglich.

