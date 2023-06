Union Mondsee schlägt auf dem Transfermarkt zu – Top-Torjäger der Landesliga West im Anflug

Details Mittwoch, 07. Juni 2023 20:08

Dass Goalgetter Lukas Leitner der Union Raiffeisen Mondsee nach Saisonende der LT1 OÖ-Liga nicht mehr zur Verfügung stehen wird, ist schon länger bekannt. Nun gab der Verein den Transfer eines Stürmers bekannt, der zweifelsohne das Potential besitzt, die Nachfolge des 36-Jährigen anzutreten. Vom SK Schärding aus der Landesliga West angelte man sich den 24-jährigen Tschechen Daniel Bares, welcher der aktuellen Saison in genannter Spielklasse so richtig seinen Stempel aufdrückte.

Daniel Bares hält aktuell bei beneidenswerten 26 Saisontreffern und hat damit einen gewaltigen Anteil daran, dass der SK Schärding hervorragende Chancen hat, den Vizemeistertitel in der Landesliga West zu holen. Aller Voraussicht nach wird er sich auch die Torjägerkanone schnappen. In der kommenden Saison soll er das Offensivspiel der Union Mondsee auf ein neues Level heben. Der fast zwei Meter große Stoßstürmer war erst im Sommer 2022 nach Schärding gewechselt und benötigte dort keinerlei Anlaufzeit. Bares hatte mit seinen herausragenden Leistungen das Interesse zahlreicher Clubs aus der Regionalliga Mitte und der OÖ-Liga geweckt. Schlussendlich schlug die Union Mondsee zu. „Herzlich willkommen in Mondsee, Daniel Bares! Wir freuen uns, dich zukünftig in unseren roten Farben spielen zu sehen“, verkündete der Verein.

Fotocredit: Union Mondsee

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei