Neuer Trainer in der OÖ-Liga! SPG DMS Wels installiert Josef Bögl

Zahlreiche Änderungen in der Messestadt: Die SPG DMS Wels aus der LT1 OÖ-Liga war in den vergangenen Wochen auf der intensiven Suche nach einem Übungsleiter. Nun präsentierte man einen neuen starken Mann an der Seitenlinie. Josef Bögl, der in der abgelaufenen Saison den SV Bad Ischl betreut hatte, kehrt in die OÖ-Liga zurück.

Josef Bögl (2.v.l.) bei seiner Präsentation in Wels

Kontakt bestand bereits im vergangenen Jahr

„Wels ist eine Top-Adresse und die OÖ-Liga ist eine Top-Liga“, begründet Bögl seine Entscheidung für die SPG Wels. Bereits im vergangenen Jahr hatte es Kontakte zwischen dem Verein und dem Inhaber der UEFA-A-Lizenz gegeben. „Ich war damals schon ein Thema, was das Trainerteam in Wels betrifft. Es ist aber nichts geworden. Ich bin froh, dass es jetzt zustande gekommen ist“, fügt der 47-Jährige an. Der Innviertler hatte in der vergangenen Saison dann den SV Bad Ischl gecoacht. Nach einer schwierigen Phase im Frühjahr (unter anderem vier empfindliche Pleiten am Stück) erfolgte Anfang April aber dann sein Aus im Salzkammergut. Im Oktober 2022 hatte der Innviertler jedenfalls mit der Zebau-Elf den FC Wels in der OÖ-Liga mit 3:0 geschlagen.

Zielsetzung mit der neuen Truppe

Nach einer insgesamt bescheidenen Saison 2022/23 (lediglich 16 Zähler, 99 Gegentore) werden die Messestädter gewissermaßen als Außenseiter in die neue Spielzeit der OÖ-Liga gehen. Voraussichtlich wird Bögl mit einer verhältnismäßig jungen Mannschaft um Punkte kämpfen. „Das oberste Ziel muss sein, dass wir die Klasse halten. Außerdem ist es ein Ziel, die Mannschaft und die einzelnen Spieler zu entwickeln. Es geht darum, dass wir uns in dieser Liga stabilisieren“, betont Bögl, der vor seinem Engagement in Bad Ischl wertvolle Trainererfahrungen in der Rieder Akademie gesammelt hatte.

