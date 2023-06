Nach sechsjähriger Zusammenarbeit: Trainerwechsel bei der Union Ostermiething

Details Freitag, 16. Juni 2023 17:32

Beim UFC Stampfl-Bau Ostermiething, der die Saison 22/23 in der LT1 OÖ-Liga auf Rang 14 abschloss, geht eine Ära zu Ende. Robert Berg, der die Truppe im Sommer 2017 übernommen hatte und mit dem Aufstieg in genannte Spielklasse vergangenes Jahr etwas Historisches schaffte, verlässt den Verein und wechselt in die Regionalliga Bayern. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Sportlicher Leiter Richard Rusch (l.) mit dem neuen Trainer Christoph Mühllechner

SV Wacker Burghausen klopft an

Im Frühjahr der abgelaufenen OÖ-Liga-Saison hatte noch alles darauf hingedeutet, dass Berg der Union Ostermiething erhalten bleibt. Mit dem Verein hatte sich der 48-jährige Inhaber der UEFA-A-Lizenz auf eine Zusammenarbeit für die Saison 2023/24 geeinigt. Gemeinsam trieb man in den folgenden Wochen auch die Personalplanung voran. Nun der Turnaround: Berg erhielt ein Angebot des SV Wacker Burghausen, mit dem er schon vor einigen Jahren in Kontakt gestanden war. Auch damals hatte er das mit der Union Ostermiething offen kommuniziert und sich schlussendlich für einen Verbleib beim heutigen OÖ-Ligisten entschieden. Drei Wochen vor dem Ende der Saison 22/23 informierte er die Vereinsführung über angesprochenes Angebot. Nun folgt er dem Ruf des Regionalligisten aus Bayern, um dort Bestandteil des Trainerteams zu werden.

Interessanter Nachfolger

Die Suche nach einem neuen Coach lief bei der Union Ostermiething in der Folge auf Hochtouren. „Wir haben ein gutes Netzwerk mit Beratern und Scouts. Wir sind dann auf Christoph Mühllechner gestoßen, mit dem wir uns schnell einigen konnten“, informiert der sportliche Leiter Richard Rusch. Der 33-jährige Neo-Coach war zuletzt als Co-Trainer beim SV Seekirchen aus der Regionalliga Salzburg aktiv. Mit Ostermiething-Kapitän Jürgen Matscher spielte der Inhaber der UEFA-A-Lizenz in der Vergangenheit etwa für die SV Ried oder den SV Seekirchen. „Wir sehen Christophs Potential. Er ist jung, kompetent und menschlich top“, freut sich Rusch auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Übungsleiter.

Fünf Zugänge, vier Abgänge

Das Transferprogramm der Union Ostermiething ist schon weit fortgeschritten. Fünf Neuzugänge kann der Verein bereits vermelden. Mit Fabio Gruszka kommt ein 29-jähriger Torwart aus Köstendorf. Die Defensive verstärken außerdem Innenverteidiger Marco Oberst, der zuletzt für Austria Salzburg aktiv war, und Rechtsverteidiger Naim Sharifi, ein ehemaliger U21-Nationalspieler Russlands. Für mehr Durchschlagskraft im vordersten Drittel sollen die beiden offensiven Mittelfeldspieler Benjamin Taferner (von der UVB Vöcklamarkt) und Kenan Kirim (zuletzt pausiert wegen Kreuzbandriss, davor TSV St. Johann) sorgen. In der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen indes Muhamed Subasic, Jonathan Sigl, Florian Leitner und Edin Mrkonjic. Das Quartett verlässt den Verein.

Fotocredit: Union Ostermiething

