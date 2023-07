ADMIRAL OÖ Landescup 2023/24 Auslosung: Das sind die Duelle!

Details Mittwoch, 05. Juli 2023 20:00

Die Auslosung für den Bewerb 2023/24 war gleichzeitig der Startschuss für den neuen Hauptsponsor im Pokalbewerb des OFV, der künftig ADMIRAL OÖ Landescup heißt. Die Vereinbarung mit dem Wettanbieter wurde für die kommenden drei Saisonen abgeschlossen. „ADMIRAL ist im heimischen Fußball als starker Partner des ÖFB sowie in der Bundesliga omnipräsent. Uns freut es ganz besonders, dass sich das Unternehmen nun auch im oberösterreichischen Amateurfußball intensiv engagiert und als Namensgeber unseres Cupbewerbs auftritt. Gemeinsam mit ADMIRAL möchten wir die ständige Weiterentwicklung dieses Bewerbs fortsetzen“, sagt OÖFV-Präsident Gerhard Götschhofer. Zudem wurde die Vereinbarung mit LT1 als TV-Partner im Admiral OÖ Landescup verlängert.



„Die Kooperation zwischen dem OÖ Fußballverband und ADMIRAL hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt. Wir freuen uns daher, diese regional sehr wertvolle Zusammenarbeit nun auszubauen und werden ab der neuen Saison 2023/24 für drei Jahre als Namenssponsor für den OÖ Landescup aktiv sein. Der ADMIRAL OÖ Landescup ist für das ganze Bundesland ein spannender und traditionsreicher Wettbewerb den wir als Partner des Sports sehr engagiert unterstützen werden. Wir wünschen allen teilnehmenden Vereinen größtmöglichen Erfolg und den Fans viele dramatische Spiele“, sagt ADMIRAL-Geschäftsführer Jürgen Irsigler, der die Klubvertreter bei der Auslosung begrüßte. Bei dieser Kick-off-Veranstaltung wurden jene Paarungen der ersten Runde ermittelt, mit denen in zweieinhalb Wochen die insgesamt 64 teilnahmeberechtigten Vereine in die neue Saison starten. Die Gesamtdotation dieses Bewerbs des OÖFC beträgt 23.000 Euro, der Sieger erhält eine Prämie in Höhe von 10.000 Euro sowie einen Startplatz im UNIQA ÖFB Cup 2024/25. Mehr Details zu Teilnahmeberechtigung oder Prämienausschüttung sind in den Landescup-Durchführungsbestimmungen auf der OÖFV-Website ersichtlich.



Die Vereine sind in vier Gruppen aufgeteilt, die hinsichtlich Ausgeglichenheit in punkto Leistungsebenen und unter Berücksichtigung regionaler Gesichtspunkte zusammengestellt wurden. Innerhalb des jeweiligen Rasters dieser Gruppen werden in den drei Herbst-Runden dann die Viertelfinalteilnehmer ermittelt. Klassenniedrigere Vereine haben bis inklusive zum Viertelfinale, das im Frühjahr über die Bühne gehen wird, Heimvorteil. Die ersten drei Runden sind für 23. Juli, 30. Juli und 22. August angesetzt. Die Vereine können die Partien in beiderseitigem Einverständnis aber auch vorverlegen.

Auslosung - 1. Hauptrunde

GRUPPE A

SK Bad Wimsbach (LLW/6.) - SC Schwanenstadt (BLS/Meister)

SV Gmunden (LLW/5.) - Union Gschwandt (LLW/Vorletzter)

Union Oberwang (2S/Meister) - SPG Pettenbach/Grünau (LLW/7.)

Union Ried/Traunkreis (2O/Meister) - Union Eberstalzell (1S/Meister)

Union Gunskirchen (BLS/Vizemeister) - SV Grün-Weiß Micheldorf (OÖL/10.)

ATSV Sattledt (LLW/9.) - Union Mondsee (OÖL/9.)

FC Pischelsdorf (2SW/Meister) - SK Kammer (LLW/8.)

SV Bad Ischl (OÖL/12.) - SPG Friedburg/Pöndorf (OÖL/8.)

GRUPPE B

Union Raab (2WN/Meister) - Union Esternberg (LLW/10.)

Union Nebelberg (2NW/Meister) - SV Schalchen (LLW/13.)

SV Haslach (1N/Meister) - UFC Ostermiething (OÖL/14.)

FC Munderfing (BLW/Meister) - Union St. Martin/M. (OÖL/5.)

SV Weng (1SW/Vizemeister) - Union Putzleinsdorf (LLO/12.)

TSV Aurolzmünster (2W/Meister) - SV Lambrechten (1NW/Meister)

SPG Schärding SK (LLW/Vizemeister) - SPG Andorf/Sigharting (LLW/3.)

UFC Rohrbach/Berg (LLO/7.) - Union Bad Leonfelden (LLO/Vizemeister)

GRUPPE C

SC Marchtrenk (LLO/5.) - SPG Weißkirchen/Allhaming (OÖL/6.)

ASKÖ Neue Heimat Linz (2M/Meister) - ASKÖ Oedt (OÖL/Meister)

SC Hörsching (1M/Meister) - SV Traun (LLO/8.)

SV Viktoria Marchtrenk (LLO/6.) - Union Edelweiß Linz (OÖL/4.)

ESV Wels (1MW/Vizemeister) - SK St. Magdalena (LLO/Vorletzter)

SV Krenglbach (2MW/Meister) - SV Bad Schallerbach (LLW/Meister)

SV Grieskirchen (LLW/4.) - SK Admira Linz (LLO/9.)

UFC Eferding (BLN/Vizemeister) - ASKÖ Donau Linz (LLO/4.)

GRUPPE D

Union Neuhofen/Krems (1O/Meister) - ASK St. Valentin (OÖL/7.)

SPG Katsdorf (BLN/Meister) - ASKÖ Schwertberg (LLO/11.)

SPG Perg/Windhaag (2NO/Vizemeister) - SPG St. Florian/Niederneukirchen (LLO/10.)

ATSV Neuzeug (LLO/13.) - USV St. Ulrich (LLO/3.)

SV Garsten (BLO/Vizemeister) - SPG Pregarten (OÖL/11.)

Union Peuerbach (LLW/11.) - DSG Union Naarn (BLO/Meister)

Union Kefermarkt (2NM/Vizemeister) - Union Schweinbach (1NO/Meister)

Union Dietach (OÖL/3.) - DSG Union Perg (OÖL/13.)

Fotocredit: Harald Dostal

