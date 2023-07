„Mein Ziel sind die Top-5!“ – Neuer Edelweiss-Trainer Stefan Kuranda im Interview

Details Montag, 10. Juli 2023 11:03

Nach erfolgreichen Jahren bei der SK ADmira Linz in der Landesliga Ost entschied sich Stefan Kuranda vor wenigen Monaten für den nächsten Schritt in seiner Trainer-Karriere. Der 51-jährige Inhaber der UEFA-A-Lizenz wird als neuer starker Mann an der Seitenlinie der Union Edelweiss in die Saison 2023/24 der LT1-OÖ-Liga gehen. Nach den ersten Trainingseinheiten und der Realisierung wichtiger Transfers sprach Ligaportal.at mit dem Neo-Coach.

Stefan Kuranda (m.) bei seiner Präsentation

Ligaportal: Was hat schlussendlich den Ausschlag gegeben, dass Sie das Traineramt bei der Union Edelweiss antreten?

Kuranda: „Eigentlich wollte ich einmal eine Pause einlegen – nicht aber weil ich etwa ausgebrannt war, sondern weil ich beispielsweise einfach einmal zwei Wochen Urlaub am Stück mit meiner Familie machen wollte. Als Trainer ist das in diesen Bereichen nicht möglich. Es hat sich dann aber ergeben, dass Edelweiss nach dem Trainerwechsel auf der Suche war. Das ist ein attraktiver Verein in der OÖ-Liga. Als Linzer ist es für mich der einzige OÖ-Ligist, bei dem die Wege wirklich kurz sind. Den Urlaub hatte ich schon gebucht. Da haben wir aber auch einen Kompromiss gefunden. Es war dann klar, dass ich das Amt antrete.“

Ligaportal: Die ersten Trainingseinheiten mit Ihrer neuen Truppe sind absolviert. Welche Eindrücke haben Sie?

Kuranda: „Qualität ist in einem guten Ausmaß vorhanden. Edelweiss hat ja nicht umsonst letztes Jahr so gut performt. Ich habe einen sehr guten ersten Eindruck. Der Kader ist noch nicht vollständig. Einige Spieler sind auf Urlaub. Für mich war es insgesamt nichts komplett Neues hier. Ich kannte den Verein und den einen oder anderen Spieler.“

Ligaportal: Mit welchem Ziel gehen Sie in die neue Saison?

Kuranda: „Die Vorgabe des Vereins ist, dass wir einen attraktiveren Fußball als in der Vorsaison spielen. Das versuche ich natürlich umzusetzen. Eine Platzierung hat der Verein nicht ausgegeben. Mein persönliches Ziel sind die Top-5. Ich möchte in den vorderen Bereich.“

Ligaportal: Fünf neue Spieler sind in der Sommertransferperiode zur Truppe gestoßen. Mathias Ablinger und Fabio Weissenberger sind Ihnen von der ADmira gefolgt. Christian Rausch kam von der DSG Union Naarn. Mit Philipp Ablinger (von der SPG HOGO Wels) holte der Verein auch den Zwillingsbruder von Mathias. Schließlich verstärkte man sich auch mit Torwart-Routinier Bernd Schrattenecker. Wie beurteilen Sie die Neuzugänge?

Kuranda: „Der Verein wollte die Mannschaft verjüngen und eine gute Mischung reinbringen. Ich denke, dass das gelungen ist. Fabio Weissenberger und Philipp Ablinger sind auf den offensiven Flügeln beheimatet. Beide sind dynamisch und sprintstark. Das trifft auch auf Innenverteidiger Mathias Ablinger zu. Er kann auch auf der rechten Verteidigerposition spielen. Christian Rausch ist ein typischer Sechser. Bernd Schrattenecker haben wir geholt, weil unser zweiter Torwart Lukas Kitzmüller auf unbestimmte Zeit ausfällt. Er hat sich die Hand gebrochen. Der Kontakt zu Bernd entstand durch unseren Torwart-Trainer Ünal Nuredini. Er wird uns so lange aushelfen, wie wir ihn brauchen. Geplant ist jetzt einmal eine Zusammenarbeit in der Hinrunde.“

Fotocredit: Union Edelweiss

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei