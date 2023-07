„Es ist unser Anspruch, dass wir im oberen Bereich mitspielen!“ – Dietachs Sektionsleiter Harald Schreiberhuber im Interview

Details Mittwoch, 12. Juli 2023 14:03

Die Union PROCON Dietach hat das beste Jahr der Vereinsgeschichte hinter sich. Nach dem Aufstieg in die LT1 OÖ-Liga stabilisierte man sich umgehend in genannter Spielklasse und drückte der Saison mit atemberaubendem Offensivfußball, hohem Tempo und bestechendem Umschaltspiel den Stempel auf. Schlussendlich sprang ein herausragender dritter Rang heraus. In der kommenden Saison will man den eingeschlagenen Weg selbstredend unbeirrt fortsetzen. Ligaportal.at sprach mit Sektionsleiter Harald Schreiberhuber.

Ligaportal: Die vergangene Spielzeit verlief ausgezeichnet mit dem dritten Endrang. Ist so etwas in der Saison 2023/24 wieder möglich?

Schreiberhuber: „Wir wollen schon versuchen, dass wir da anknüpfen. Es ist unser Anspruch, dass wir im oberen Bereich mitspielen. Die Top-5 haben wir im Visier. Was am Ende rausschaut, werden wir sehen. Das hängt von vielen Faktoren ab. Wir sind aber guter Dinge, auch weil wir uns gut verstärkt haben.“

Ligaportal: Alberto Prada-Vega, der von Vorwärts Steyr kam, ist der Königstransfer. Außerdem habt ihr Fabian Olariu und Luka Valentic geholt. Wie bewerten Sie die Neuzugänge?

Schreiberhuber: „Wir haben einen erfahrenen Spieler gebraucht, weil wir in der Hinrunde sehr anfällig waren und viele Gegentore kassiert haben. Es hat sich dann die Möglichkeit ergeben, dass wir mit Alberto Prada-Vega in Kontakt gekommen sind. Es freut uns, dass er sich für uns entschieden hat. Er hatte auch andere Möglichkeiten. Fabian Olariu ist ebenfalls Innenverteidiger. Das ist ein junges Talent, das bei uns die Chance hat, neben routinierten Spielern in der Abwehr dazuzulernen. Von Luka Valentic sind wir absolut überzeugt. Er hat eine hohe Qualität und ist eine Verstärkung für die Defensive.“

Ligaportal: Ist das Transferprogramm damit abgeschlossen?

Schreiberhuber: „Nicht ganz. Mit Matthias Kimbacher haben wir jetzt noch einen U18-Torwart von Blau-Weiß Linz geholt. Er ist bei uns als zweiter Torhüter eingeplant. In der zweiten Mannschaft wird er aber auch Einsatzminuten sammeln. Es kann sein, dass wir noch einen weiteren Spieler verpflichten.“

Ligaportal: Drei Offensivakteure haben in der vergangenen Saison besonders auf sich aufmerksam gemacht – Denis Berisha, Yusuf Efendioglu und Imran Sadriu. War es schwierig, diese zu halten?

Schreiberhuber: „Natürlich gab es Anfragen – auch aus höheren Ligen wie aus der Regionalliga oder der 2. Liga. Es war nicht ganz einfach. Die Leute fühlen sich aber wohl in Dietach und bleiben gern hier. Wir haben ein gutes Teamgefüge. Alle im Verein sind eine Einheit.“

Ligaportal: Im Landescup bekommt man es gleich in der ersten Runde mit einem OÖ-Ligisten zu tun. Auf eigener Anlage empfängt man die DSG Union Perg. Seid ihr der Favorit?

Schreiberhuber: „Das ist am Anfang immer schwer einzuschätzen. Für uns spricht aber, dass wir das Heimrecht haben und auf Kunstrasen spielen. Wir werden den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Es wird ein schwieriges Spiel und ich hoffe, dass wir schlussendlich weiterkommen.“

Fotocredit: Union Dietach

