ADMIRAL OÖ Landescup: Das sind die Erstrundengegner der OÖ-Ligisten (Teil 3)

Details Donnerstag, 13. Juli 2023 12:20

Im dritten und letzten Teil der Serie nimmt Ligaportal.at die Gegner des SV Bad Schallerbach, des ASK St. Valentin und der SPG Pregarten im ADMIRAL OÖ Landescup genauer unter die Lupe. Außerdem wird ein direktes Duell zweier Teams aus der LT1 OÖ-Liga in den Fokus gerückt: Die Union Dietach empfängt auf eigenem Kunstrasen die DSG Union Perg.

Gegner des SV Bad Schallerbach: SV Krenglbach

Das Unternehmen Titelverteidigung startet für den SV Bad Schallerbach in Krenglbach, wo man es mit dem amtierenden Meister der 2. Klasse Mitte-West zu tun bekommt. Der SV Krenglbach hat eine ganz starke Saison hinter sich und krönte sich mit 21 Siegen in 26 Partien zum verdienten Titelträger. Schlussendlich hatte man satte sechs Punkte Vorsprung auf den Vizemeister aus Roitham. Im Schnitt traf man 3,5 Mal pro Match. Die Rückserie überstand man ungeschlagen. Auf eigener Anlage verlor man ebenfalls keine einzige Partie. Im Sommer kehrte mit Moritz Preisinger ein 21-jähriger Offensivakteur zu seinem Stammverein zurück. Er war zuletzt für die SPG Weißkirchen/Allhaming, wo er OÖ-Liga-Erfahrung sammelte, und für Viktoria Marchtrenk in der Landesliga Ost aktiv.

Gegner des ASK St. Valentin: Union Neuhofen/Krems

Der ASK St. Valentin trifft ebenfalls auf einen Meister – jenen der 1. Klasse Ost. Die Union Neuhofen/Krems war in der Vorsaison das konstanteste Team in genannter Spielklasse und stieg völlig verdient in die Bezirksliga Ost auf. Man war zudem die beste Auswärtsmannschaft der gesamten 1. Klasse Ost. Ein Wintertransfer steht schon fest: Tomislav Batinic kommt von der Union Pichling aus der 1. Klasse Mitte.

Gegner der SPG Pregarten: SV Garsten

Einen richtigen Dämpfer setzte es für den Vizemeister der Bezirksliga Ost aus Garsten vor rund einem Monat. In der Relegation zog man gegen den Landesligisten SK St. Magdalena ganz knapp den Kürzeren und muss somit auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga an den Start gehen. Dort wird man abermals zum Favoritenkreis in Sachen Meistertitel zählen. In der vergangenen Rückrunde holte man die meisten Punkte aller Teams der Bezirksliga Ost. Im Sommer schlug man bereits fünf Mal am Transfermarkt zu. Der bekannteste Neuzugang ist Matteo Hödl, der vom OÖ-Ligisten Union Dietach kommt.

Direktes Duell: Union Dietach – DSG Union Perg

Die Union Dietach gehörte zweifelsohne zu den aufregendsten Teams der vergangenen OÖ-Liga-Saison. Der Aufsteiger kam schlussendlich als hervorragender Dritter ins Ziel und bestach mit tollem Tempofußball und bestechendem Umschaltspiel. In der kommenden Saison soll es in dieser Tonart weitergehen und abermals ein Platz unter den Top-5 des Rankings herausspringen. Personell wurde hierfür der Grundstein gelegt. Das begehrte Offensivtrio, bestehend aus Denis Berisha, Yusuf Efendioglu und Imran Sadriu, konnte gehalten werden. Zudem realisierte man fünf Neuzugänge. Der prominenteste von ihnen ist Defensivspezialist Alberto Prada-Vega vom SK Vorwärts Steyr. Die DSG Union Perg hat eine grundsätzlich stabile Saison in der OÖ-Liga hinter sich. Schlussendlich fixierte man den Klassenerhalt frühzeitig und schloss die Meisterschaft als Dreizehnter ab. Vier Abgänge gibt es in diesem Sommer bereits. Mit Matej Socovka verlor man einen Unterschiedsspieler an einen Ligakonkurrenten (SPG Friedburg/Pöndorf). In der Hinserie der Vorsaison hatte sich die DSG Union Perg überraschend auf Dietachs Kunstrasen mit 2:1 durchgesetzt. Im Frühjahr verlor man dann aber zuhause deutlich mit 0:3.

Fotocredit: Klaus Haslinger

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei