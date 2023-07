Spektakuläre Rückkehr – DSG Union Perg holt Offensivspieler aus der Regionalliga

Details Montag, 17. Juli 2023 14:08

Die Vorsaison in der LT1 OÖ-Liga schloss die DSG Union HABAU Perg auf dem 13. Platz ab. In diesen Tagen und Wochen basteln die Mühlviertler an einem qualitativ hochwertigen Kader für die kommende Spielzeit, um stabil durch das Fußballjahr zu kommen. Ein wichtiges Puzzleteil stellt in dieser Hinsicht die Rückholaktion eines Offensivakteurs dar, welcher zweifelsohne das Potential besitzt, auf dem Feld den Unterschied auszumachen.

Einjähriges Intermezzo in Deutschlandsberg

Als absolute Stütze im Team der DSG Union Perg verabschiedete sich Toprak Galitekin im Sommer 2022 nach Deutschlandsberg, wo er sein Glück in der Regionalliga Mitte versuchte. In der Vorsaison kam er dort auf 18 Einsätze. Schlussendlich belegte der Verein Rang sieben in genannter Spielklasse. Nach nur einem Jahr in Deutschlandsberg kehrt der 22-jährige variable Offensivspieler wieder zur DSG Union Perg zurück, wo er vor seinem Abgang gemeinsam mit Cem Aygün ein kongeniales Angriffsduo bildete. Mit Tempo, Technik und Tiefgang stellten sie für jeden Defensivverbund eine Herausforderung dar und kamen gemeinsam auf 27 Volltreffer in der Saison 2021/22. Galitekins Verpflichtung darf in gewisser Art und Weise auch als Reaktion auf den Abgang von Matej Socovka (zum Ligakonkurrenten aus Friedburg) betrachtet werden. Der 23-jährige Slowake war in der Rückrunde der Vorsaison ein absoluter Aktivposten in Perg. Das kreative Element, das dadurch verlorenging, wird nun Galitekin einbringen.

Sechs weitere Neuzugänge

Zweifelsohne gilt die Verpflichtung von Galitekin als Pergs Königstransfer in diesem Sommer. Die Mühlviertler verstärkten sich aber noch mit sechs weiteren Akteuren, welche die Qualität des Kaders anheben werden. Mit Michael Riedl (von der ASKÖ Schwertberg) und Benedikt Hofer (von der SPG St. Florian/Niederneukirchen) kommen zwei Spieler aus der Landesliga Ost. Jan Bartos (vom SV Freistadt) und Valentin Cancic (von der Union Ansfelden) verstärken ebenfalls die Reihen der DSG Union Perg. Mit Benedikt Tober wechselt ein junger Torwart vom Meister der 1. Landesliga Niederösterreichs SG Ardagger/Viehdorf zum OÖ-Ligisten. Schließlich sicherte man sich auch die Dienste eines 18-jährigen Defensivspezialisten. Nico Marek kehrt nach einer Ausbildung in der LASK-Akademie wieder nach Perg zurück.

Fotocredit: Harald Dostal

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei