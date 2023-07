Aus gesundheitlichen Gründen: Pregartens Keeper Klaus Schützeneder beendet Karriere

Details Dienstag, 18. Juli 2023 13:28

Hiobsbotschaft für die SPG Algenmax Pregarten: Eine runderneuerte Mannschaft, welcher Routine und Führungsstärke so gut tun würde, verliert mit Klaus Schützeneder einen ihrer wichtigsten Akteure. Der 32-jährige Torhüter, seit 2020 im Verein, beendet aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere. Er war der womöglich beständigste, konstanteste Keeper der vergangenen Dekade in der LT1 OÖ-Liga.

Comeback-Versuche scheiterten

Friedburg, 30. April 2022: In der 33. Minute des Ligamatches gegen die SPG Friedburg/Pöndorf verletzt sich Pregartens Keeper Klaus Schützeneder schwer am Knie. Die niederschmetternde Diagnose: Riss des Kreuzbandes. Was folgt, ist ein langer Leidensweg, gekennzeichnet von mehreren Rückschlägen, aber stets vom hartnäckigen Gedanken, wieder auf den Platz zurückzukehren, begleitet. Das Knie machte immer wieder Probleme, regelmäßig traten nach Trainings Schwellungen auf. „Es kam dann ein Knorpelschaden dazu. Klaus muss womöglich noch einmal operiert werden. Er war bei vielen Ärzten, wollte unbedingt wieder spielen. Es geht aber einfach nicht mehr. Im Winter hat man schon gemerkt, dass es nicht gut aussieht. Auf diesem Niveau ist es nicht mehr möglich“, erklärt Gerhard Steiner vom Club Management die folgenschwere Entscheidung des Torwarts, der in der jüngeren Vergangenheit heiratete und eine Familie gründete.

Namhafte Stationen

Mit Schützeneder verliert die SPG Pregarten ihren Kapitän, der neben seinen unbestrittenen Qualitäten zwischen den Pfosten eine absolut wichtige Rolle als Führungsspieler, Lautsprecher und Organisator innehatte. „Seine Entscheidung tut richtig weh. Wir haben gehofft, dass er noch einmal zurückkehren kann. Klaus ist menschlich top. Über seine Torhüterqualitäten brauchen wir nicht sprechen“, betont Steiner. Schützeneder war im Sommer 2020 nach Pregarten gewechselt. Seine Vita umfasst außerdem die Stationen Freistadt, Wallern, St. Florian und Edelweiss.

Torhüter-Situation geklärt

Die Situation zwischen den Pfosten ist bei der SPG Pregarten für die neue OÖ-Liga-Saison klar: Stephan Pichler, der zuletzt Schützeneder gut vertrat, steht dem Team nicht mehr länger zur Verfügung. Er wechselt nach Bad Goisern. Die neue Nummer eins ist Florian Gruber, den man aus St. Florian holte. Der 20-Jährige gilt als vielversprechender Keeper, welcher bereits Erfahrung in der Regionalliga, in der 2. Liga und im ÖFB-Cup sammeln konnte. Patrick Pilgerstorfer ist sein Ersatzmann.

Fotocredit: SPG Pregarten

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei