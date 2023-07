Offensivspieler aus Miami – Das sind die Neuzugänge der Union Mondsee

Details Donnerstag, 20. Juli 2023 13:13

Mit Lukas Leitner (Karriereende), Jonas Schwaighofer (zur SPG HOGO Wels) und Fabio Födinger (zur UVB Vöcklamarkt) stehen der Union Raiffeisen Mondsee in der kommenden Saison der LT1 OÖ-Liga insbesondere drei wichtige Stützen nicht mehr zur Verfügung. Der Verein war zum Handeln auf dem Transfermarkt gezwungen – und tat dies mit vorbildhafter Umsicht. Sechs Neuzugänge wurden bereits realisiert. Ligaportal.at nimmt sie etwas genauer unter die Lupe.

Landesliga-Torschützenkönig

Vergleichsweise früh tütete die Union Mondsee den Transfer von Stürmer Daniel Bares ein. Der amtierende Torschützenkönig der Landesliga West (27 Volltreffer) kommt vom SK Schärding und soll die Lücke schließen, die Lukas Leitner an vorderster Angriffsfront hinterlässt. Dazu soll ihn ein ähnliches Profil befähigen. „Daniel ist ebenfalls ein klassischer Neuner. Er hat in der Landesliga bewiesen, dass er einen Torriecher hat. Natürlich ist die OÖ-Liga eine Umstellung für ihn. In den drei bisherigen Tests hat er aber schon einmal zwei Tore gemacht“, zeigt sich der sportliche Leiter Johann Loibichler zufrieden mit dem neuen Angreifer.

Neuer Offensivakteur: Abdoul Abonsso

Amerikaner spielte zuletzt in der Regionalliga

Bares unterstützen sollen fortan die beiden weiteren Neuzugänge Abdoul Abonsso und David Spasojevic. Erstgenannter war zuletzt für den Regionalligisten St. Johann aktiv und kommt aus Miami. Der 23-Jährige fühlt sich auf der linken offensiven Außenbahn am wohlsten, kann aber auch über den rechten Flügel agieren. „Abdoul wohnt in Thalgau. Von daher ist der Wechsel naheliegend. Er hat einen extrem starken linken Fuß“, schwärmt Loibichler. Ebenfalls für Durchschlagskraft in der Offensive soll Spasojevic (vom SAK 1914) sorgen. „Das ist ein junger, sehr talentierter Spieler mit einem hohen Tempo. Im Frühjahr hatte er etwas Verletzungsprobleme. Bei uns will er den nächsten Schritt gehen“, betont Loibichler.

Angreifer mit Tempo: David Spasojevic

Neuer Defensivspezialist reißt sich das Kreuzband

Eigentlich hätte Vinzenz Zschock (vom USK Anif) den Abwehrverbund stabilisieren sollen. Auf die Dienste des 24-Jährigen, der bei seinem Ex-Verein mehrere Jahre als Chef der Defensive fungierte, kann die Union Mondsee aber vorerst nicht zurückgreifen. Der Innenverteidiger riss sich in der vergangenen Woche das Kreuzband. „Er wird mindestens ein halbes Jahr fehlen. Das tut extrem weh“, sagt Loibichler. Zwei weitere Sommertransfers realisierte die Union Mondsee außerdem: Mit Karl Berger kehrt ein 17-jähriges Torwarttalent zu seinem Stammverein zurück. Nach einer mehr als fünfjährigen Ausbildung in der Red Bull Akademie holte er sich den Feinschliff für den Erwachsenenfußball im letzten halben Jahr in der Tiroler Fußballakademie. Stürmer Dominik Ablinger kommt indes vom ÖTSU Oberhofen. „Er ist eher für die Juniors vorgesehen. Vielleicht ergibt sich aber einmal die Situation, dass er eine Option für die OÖ-Liga-Mannschaft wird“, betont Loibichler.

Talent zwischen den Pfosten: Karl Berger

Fotocredit: Miria Oppermann

