„Das klare Ziel ist der Klassenerhalt!“ – Bad Leonfeldens sportlicher Leiter Dominik Mach im Interview

Im Frühsommer 2023 gelang der SU Vortuna Bad Leonfelden Historisches: Der ambitionierte Weg des Vereins, welcher in der Saison 2014/15 in der 2. Klasse gewissermaßen seinen Anfang genommen hatte, fand mit dem sensationellen Aufstieg in die LT1 OÖ-Liga einen neuen Höhepunkt. Mehrmals hatte man in der jüngeren Vergangenheit an erwähnter Spielklasse angeklopft, nun realisierte man das Vereinsziel endlich – als Vizemeister, weil der Titelträger ASKÖ Oedt 1b hieß. Ligaportal.at sprach mit Bad Leonfeldens sportlichem Leiter Dominik Mach.

Bad Leonfeldens Trainer Daniel Mair

Ligaportal: Was waren die Erfolgsfaktoren in der so starken Landesliga-Saison 2022/23?

Mach: „Wir haben einen sehr guten Herbst gespielt. Davon haben wir lange gezehrt. Wir waren in der ersten Saisonhälfte hungrig und haben überrascht. Mit dem Herbstmeistertitel haben wir nicht gerechnet. In Summe waren wir ein kompaktes Team mit zwei bis drei wirklich guten Individualisten, die den Unterschied ausmachten. Schlussendlich haben wir zum Glück den Aufstieg geschafft. Es war spannend bis zum Schluss.“

Ligaportal: Welche Rolle wollt ihr in der OÖ-Liga spielen? Welche Tabellenregionen strebt ihr an?

Mach: „Das klare Ziel ist der Klassenerhalt. Wir wissen gar nicht, worauf wir uns da einlassen. Das Grundgerüst der Aufstiegsmannschaft ist gleich geblieben. Wir haben uns nur punktuell verstärkt.“

Ligaportal: Sechs neue Spieler sind zur Truppe gestoßen. Was erwartet ihr euch von ihnen?

Mach: „Kenan Salo kam von Bad Schallerbach. Er ist für das Zentrum vorgesehen und soll dort für die nötige Kreativität sorgen. Richard Mayr ist der Ersatz für Luvumbu Vemba in der Offensive. Er hat in St. Martin OÖ-Liga-Erfahrung gesammelt. Er wird für das Pressing wichtig sein und soll für Tore sorgen. Edhem Seperovic ist klar für das Zentrum vorgesehen und ist der Ersatz für Michael Brungraber. Er hat die nötige Ruhe am Ball und soll das Zentrum stabilisieren. Manuel Gierlinger kam von den LASK Amateuren und gehört ab sofort zum Torwartteam. Mario Kaiser ist ein Außenbahnspieler aus der Region, der viel Qualität mitbringt. Maximilian Traxler ist ein Eigenbauspieler, der von den Blau-Weiß Linz Amateuren zurückkommt. Das ist ein Linksverteidiger, den wir zum Stammspieler aufbauen wollen. Einen Transfer wird es noch geben. Es handelt sich um einen tschechischen Spieler für das Zentrum.“

Neuzugang Mario Kaiser

Ligaportal: Im Cup setzte es am vergangenen Wochenende eine deutliche 0:4-Pleite gegen den Landesligisten UFC Rohrbach-Berg. Inwiefern ist das ein Dämpfer für die anstehende OÖ-Liga-Saison?

Mach: „Das ist gar kein Dämpfer. Die Niederlage ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen. Rohrbach hat aber sehr gut gespielt und verdient gewonnen. Bei uns liegt die Priorität in der Vorbereitung ganz klar auf der Meisterschaft. Wir haben sehr drei intensive Wochen hinter uns. Natürlich verliert man nicht gern. Das wird uns aber nicht aus der Bahn werfen.“

Fotocredit: Manuel Grasböck

