Innenverteidiger mit Erfahrung in der slowakischen 1. Liga – Das sind die Neuzugänge des SV Bad Ischl

Bereits während der vergangenen Saison in der LT1 OÖ-Liga hatte der SV Zebau Bad Ischl den Trainer ausgetauscht. Auf Josef Bögl folgte Thomas Heissl, der aktuell seine erste Vorbereitung mit seiner Truppe absolviert. Diese wurde während der Sommertransferperiode auf mehreren Positionen verändert. Vier Abgängen stehen sieben Neuerwerbungen gegenüber. Ligaportal.at liefert ein Personal-Update.

Königstransfer kommt aus der Slowakei

Mit Matusz Konik wechselte ein 26-jähriger Innenverteidiger vom FC Petrzalka aus der 2. slowakischen Liga ins Salzkammergut. Der Defensivspezialist verfügt aber bereits über Erfahrung in der 1. Liga des Nachbarlandes (66 Spiele). „Das ist ein super Innenverteidiger. Er ist zweikampfstark, schnell und hat ein gutes Auge“, weiß Bad Ischls Sektionsleiter Johann Roitmayer. Der Transfer des Slowaken darf in gewisser Art und Weise als Reaktion auf die bescheidene Defensivleistung des Teams in der Vorsaison betrachtet werden. Insgesamt 70 Gegentore kassierte man in 28 Runden und stellte damit den zweitschwächsten Abwehrverbund der OÖ-Liga.

Zwei Rückkehrer und ein Wunschspieler

Mit David Jelica (vom SK Adnet) und Amer Mekan (vom SV Steyregg) kehren zwei Akteure wieder zum SV Bad Ischl zurück. „David ist ein vielversprechender junger, großgewachsener Verteidiger. Amer ist ein linker Mittelfeldspieler. Er bringt gute Flanken und ist technisch gut ausgebildet“, betont Roitmayer. Nach einer gemeinsamen Vergangenheit kreuzen sich nun die Wege von Offensivspieler Isaak Ortner (zuletzt Union Gschwandt) und Coach Heissl wieder. „Das war ein Wunschspieler des Trainers. Er ist jung, schnell und kann als hängende Spitze oder ganz vorne spielen“, informiert Roitmayer.

Weiterer Stabilisator für die Defensive: U19-Kapitän des LASK

Ein wichtiges Puzzleteil im Kader des SV Bad Ischl stellt Dominik Schneider, der eine Top-Ausbildung in der Linzer Akademie genossen hatte, dar. Dort war er Kapitän der U19. Das vielversprechende Talent kann als Innenverteidiger oder rechter Verteidiger agieren. Mit Alexander Mair und Paul Weissensteiner verstärkte sich der OÖ-Ligist noch mit zwei weiteren Akteuren. Nach dem Abgang von Stefan Preyhaupt gehört Mair fortan zum Torwartteam und soll dort in einen Konkurrenzkampf mit Alexander Preyhaupt treten. „Alexander Mair ist ein junger Torwart, der in Vöcklamarkt der dritte Keeper gewesen wäre. Er kommt per Leihe zu uns und soll hier Spielpraxis bekommen“, sagt Roitmayer. Weissensteiner war indes zuletzt beim SK St. Johann aktiv. Der zentrale Mittelfeldakteur hat aber im vergangenen halben Jahr nicht gespielt und wird wohl noch etwas Zeit brauchen, um das Wettkampflevel zu erreichen.

