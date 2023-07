Hochspannung garantiert! Drei direkte Duelle von OÖ-Ligisten in der 2. Landescup-Runde

Details Dienstag, 25. Juli 2023 13:40

Mit dem SV Bad Ischl, der Union Dietach, der SU Bad Leonfelden sowie der Union Edelweiss mussten vier Teams der LT1 OÖ-Liga bereits in der 1. Runde des ADMIRAL OÖ Landescups die Segel streichen. Die 2. Runde steht unmittelbar bevor – und diese kann mit drei direkten Duellen zweier OÖ-Ligisten aufwarten. Heißt: Mindestens drei weitere Mannschaften genannter Spielklasse werden nach dem kommenden Wochenende nicht mehr im Cup vertreten sein. Ligaportal.at nimmt die drei direkten Aufeinandertreffen genauer unter die Lupe.

UFC Ostermiething – SU St. Martin/M.

In der 1. Runde hatte sich der UFC Ostermiething insbesondere in Hälfte eins stark präsentiert und dem Meister der 1. Klasse Nord aus Haslach eindrucksvoll die Grenzen aufgezeigt. Schlussendlich setzte man sich deutlich mit 6:1 durch. Die Braunauer gehen nach dem Aufstieg im Vorjahr nun in ihre zweite Saison in der OÖ-Liga. In der vergangenen Spielzeit traf man gleich in drei Pflichtmatches auf die SU St. Martin/M. Im Ligabetrieb setzte es zwei Niederlagen. In der 2. Cup-Runde scheiterte man ebenfalls an den Mühlviertlern. Diese kamen durch einen 2:0-Auswärtssieg gegen den Meister der Bezirksliga West aus Munderfing am letzten Wochenende souverän im Cup weiter. Sowohl bei der SU St. Martin/M. als auch beim UFC Ostermiething stellten genannte volle Erfolge einen perfekten Einstand für neue Coaches dar: Seit Sommer schwingen Andreas Luksch beziehungsweise Christoph Mühllechner das Zepter.

SV Grün-Weiß Micheldorf – Union Mondsee

Auch beim SV Grün-Weiß Micheldorf gibt es einen neuen Coach. Falko Feichtl feierte in der 1. Cup-Runde seinen ersten Pflichtspielsieg mit seiner Truppe, als man die Union Gunskirchen mit 2:0 in die Schranken wies. Dabei traf auch gleich ein Neuankömmling: Martin Kammerhuber, der im Sommer vom SC Liezen ins Kremstal gewechselt war, zeigte sich für den 2:0-Endstand verantwortlich. Die Union Mondsee musste indes am vergangenen Freitag über 120 Minuten gehen, ehe man sich im Elfmeterschießen hauchdünn gegen den Landesligisten aus Sattledt durchsetzte. Kurios: Auch im Vorjahr trafen beide OÖ-Liga-Teams in der 2. Cup-Runde aufeinander. In einer spektakulären Partie gewann damals schlussendlich die Union Mondsee auswärts mit 5:2. Auch im Ligabetrieb lief es für die Micheldorfer nicht zufriedenstellend gegen jenen Kontrahenten. Einem 1:1 in der Hinrunde folgte eine empfindliche 0:1-Heimniederlage im Frühjahr.

SPG Weißkirchen/Allhaming – ASKÖ Oedt

Die 2. Cup-Runde wird am kommenden Sonntag abgeschlossen, wenn die vergangenen beiden Meister der OÖ-Liga aufeinandertreffen. Die SPG Weißkirchen/Allhaming, Titelträger der Saison 2021/22, empfängt um 17.00 Uhr auf eigenem Kunstrasen die ASKÖ Oedt, Meister 2022/23. Die Zebras haben eine kräftezehrende 1. Runde hinter sich. Den Landesligisten aus Marchtrenk bog man erst in der Verlängerung (2:1). Die ASKÖ Oedt fuhr indes einen lockeren 5:0-Sieg gegen ASKÖ Neue Heimat ein. In der abgelaufenen Saison schaffte man es nicht, die SPG Weißkirchen/Allhaming in der OÖ-Liga zu schlagen. Zwei Mal spielte man Remis (1:1, 2:2).

Fotocredit: Niki Hartl, Helmut Dietmaier, Klaus Haslinger

