„Das Minimalziel ist der Klassenerhalt!“ – Ostermiethings neuer Trainer Christoph Mühllechner im Interview

Details Donnerstag, 27. Juli 2023 13:34

Mehrere Vereine der LT1 OÖ-Liga nahmen nach der abgelaufenen Saison einen Wechsel auf der Trainerposition vor. Einer davon ist der UFC Stampfl-Bau Ostermiething, bei dem Christoph Mühllechner die Nachfolge von Robert Berg antrat. Das Pflichtspieldebüt verlief schon einmal positiv mit einem deutlichen 6:1-Sieg im Cup gegen den amtierenden Meister der 1. Klasse Nord aus Haslach. Diesen Flow will man nun selbstredend in den Ligabetrieb mitnehmen. Ligaportal.at sprach mit Ostermiethings Neo-Coach.

Chefcoach Christoph Mühllechner (r.)

Ligaportal: Die ersten Wochen der Vorbereitung sind absolviert. Welchen Eindruck haben Sie von Ihrer neuen Truppe?

Mühllechner: „Die Mannschaft ist intakt und charakterlich top. Alle ziehen mit. Das ist für mich das Entscheidende. Die Tests sind okay verlaufen. Gegen zwei Regionalligisten, Vöcklamarkt und Bischofshofen, haben die Leistungen gestimmt. Die 1. Cup-Runde hat auch gepasst.“

Ligaportal: Wie haben sich die Sommerneuzugänge bislang eingefügt?

Mühllechner: „Die Transferphase war etwas schwierig. Die meisten Transfers hat noch mein Vorgänger gemacht. Mit Marco Oberst, der zweieinhalb Jahre eine Pause gemacht hat, und Kenan Kirim, der verletzt war, gibt es zwei Spieler, die schnell in den Rhythmus finden müssen. Benjamin Taferner ist ein Top-Neuzugang. Makhmadnaim Sharifi hat sich leider am Knie verletzt. Insgesamt ist der Eindruck von den Neuen gut.“

Ligaportal: Mit welchem Ziel starten Sie in die neue Saison? Welche Tabellenregionen streben Sie an?

Mühllechner: „Die vergangene Rückrunde ist nicht so gelaufen, wie sich der Verein das vorgestellt hat. Das Minimalziel ist der Klassenerhalt. Wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen und uns im besten Fall im Mittelfeld klassieren. Ich glaube auch, dass wir dort eine solide Rolle spielen können, wenn alles funktioniert.“

Ligaportal: Zum Ligaauftakt bekommt ihr es mit der Union Mondsee auf eigener Anlage zu tun. Seid ihr da der Favorit?

Mühllechner: „Das ist schwer zu sagen. Am Anfang der Saison stellt sich immer die Frage, wo man steht. Mondsee hatte zwei bis drei namhafte Abgänge. Man wird sehen, wie sie das kompensieren können. In der 1. Runde würde ich nie von einem Favoriten sprechen. Für mich ist das vielmehr ein 50:50-Spiel. Unser Ziel ist aber natürlich klar: Wir wollen in die neue Saison mit einem Heimsieg starten.“

Fotocredit: Union Ostermiething

