OÖ-Liga 23/24: Analyse – Das war Spieltag 1

Die erste Runde der LT1 OÖ-Liga ging an diesem Wochenende über die Bühne. Nach teils heftigen Regenfällen konnten drei Partien aufgrund unbespielbarer Plätze nicht ausgetragen werden. Ligaportal.at blickt in der Analyse noch einmal auf die verbliebenen fünf Matches zurück.

Meister mit Machtdemonstration

Das konstanteste Team der Vorsaison ASKÖ Oedt scheint in der Spielzeit 23/24 genau da weiterzumachen, wo es im Frühsommer aufgehört hatte. Der amtierende Titelträger gewann auswärts gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf völlig souverän mit 3:0 und setzte sich somit umgehend wieder an die Spitze des Rankings. Für Neo-Coach Kurt Russ war es ein perfektes Debüt. Bereits nach 28 Minuten hatte man komfortabel mit 2:0 geführt. Mit Arne Ammerer und Ognjen Jeftenic standen zwei neue Akteure sofort in der Startformation. Erster Verfolger der ASKÖ Oedt ist die SPG Pregarten, die nach großen Kaderveränderungen im Sommer perfekt aus den Startlöchern kam. Die SPG DMS Wels zwang man am Samstag auf eigener Anlage mit 2:0 in die Knie. Bis zur 85. Minute war es noch 0:0 gestanden, ehe die Mühlviertler in der Schlussphase noch einmal den Turbo zündeten.

Torreichstes Match der 1. Runde entscheidet Union Ostermiething für sich

Mit gleich fünf Volltreffern konnte das Kräftemessen zwischen der Union Ostermiething und der Union Mondsee am Freitagabend aufwarten. Schlussendlich setzten sich die Braunauer mit 3:2 durch. Bester Mann auf dem Platz war Offensivspieler Julien-Lee Richter, dem in Hälfte zwei ein Doppelpack gelang. Ebenfalls für positive Schlagzeilen sorgte die Union Edelweiss, die unter Neo-Coach Stefan Kuranda drei ganz wichtige Zähler aus dem Salzkammergut entführte. Den SV Bad Ischl bog man nach frühem Rückstand noch mit 2:1. Für beide Tore der Linzer zeigte sich Stürmer Kenan Ramic verantwortlich.

Historischer Erfolg der SU Bad Leonfelden

Den ersten OÖ-Liga-Sieg der Vereinsgeschichte feierte die SU Bad Leonfelden am Freitagabend. Im Mühlviertel-Derby behielt der Aufsteiger gegen die DSG Union Perg mit 1:0 die Oberhand. Eine über weite Strecken hochspannende Partie entschied Leon Ilic mit dem Tor des Tages in der 71. Minute. Die Duelle zwischen der SPG Friedburg/Pöndorf und der Union Dietach, zwischen der SU St. Martin/M. und dem ASK St. Valentin sowie zwischen dem SV Bad Schallerbach und der SPG Weißkirchen/Allhaming fielen dem Regen zum Opfer.

Fotocredit: Helmut Dietmaier

