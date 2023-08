Trainer-Hammer! Bad Leonfeldens Coach wechselt zu Borussia Mönchengladbach

Details Dienstag, 08. August 2023 11:28

Die LT1 OÖ-Liga hat ihren ersten Trainerwechsel! Die SU Vortuna Bad Leonfelden gab bekannt, dass man fortan mit Übungsleiter Daniel Mair getrennte Wege geht. Der 32-Jährige, der mit der Truppe in der vergangenen Saison den Vizemeistertitel in der Landesliga Ost und den damit zusammenhängenden OÖ-Liga-Aufstieg realisiert hatte, folgt dem Ruf der deutschen Bundesliga.

„Daniel Mair beendet Mitte August seine erfolgreiche Mission als Chefcoach bei der SU Vortuna Bad Leonfelden und wechselt in den Betreuerstab von Borussia Mönchengladbach“, verkündet der Verein heute in einer Pressemitteilung. Vor rund einer Woche hatte Mair ein Vertragsangebot des deutschen Bundesligisten erhalten. Er wird dort in der zweiten Mannschaft in der Doppelrolle als Co-Trainer und Spielanalyst tätig sein. „Auch aufgrund des notwenigen Wohnsitzwechsels gibt es leider keine Möglichkeit, sein Traineramt in Bad Leonfelden weiterhin auszuüben“, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach gut einem Jahr und dem maximalen Erfolg des Aufstiegs endet also wieder die Zusammenarbeit zwischen dem ambitionierten Coach und dem nunmehrigen OÖ-Ligisten. „Professioneller Einsatz, akribische Arbeit und enormes Fachwissen sind seine Markenzeichen, aufgrund derer dieser Erfolg für den Verein unter anderem auch möglich war. Wir möchten uns bei Daniel für seine hervorragende, aufopferungsvolle Arbeit recht herzlich bedanken und wünschen ihm für seine bevorstehenden Aufgaben das Allerbeste“, verkündet der Verein, der sich ab sofort auf Trainersuche befindet.

Fotocredit: Manuel Grasböck

