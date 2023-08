ASKÖ Oedt mit Machtdemonstration: 6:1-Kantersieg gegen SPG Pregarten

Details Freitag, 11. August 2023 21:27

Nahtlos gelang es der ASKÖ Oedt am vergangenen Wochenende daran anzuknüpfen, wo man in der so erfolgreichen vergangenen Saison der LT1 OÖ-Liga aufgehört hatte – zum Auftakt erledigte man die Aufgabe in Micheldorf mit 3:0 ungemein souverän. Aber auch der heutige Kontrahent, SPG Algenmax Pregarten, legte einen mehr als zufriedenstellenden Start in die neue Spielzeit hin, als man die Spielgemeinschaft aus Wels ohne Gegentreffer niederrang. Letztlich setzte sich aber erneut der amtierende Meister durch – und das mehr als deutlich: 6:1 das eindrucksvolle Endergebnis.

Markus Blutsch bringt Gäste in Front - Oedt schlägt zurück

Dabei erwies sich die Spielgemeinschaft aus Pregarten alles andere als ein leichter Gegner. Ungemein selbstbewusst und frech gingen die Gäste in diese Begegnung mit dem vermeintlichen Favoriten – eine Gangart, die nach einer Viertelstunde erste Früchte trug: Markus Blutsch brachte seine Mannen vom Elfmeterpunkt souverän in Führung. Die Heimischen hingegen brauchten am heutigen Abend lange, bis ein wirklicher Spielfluss erreicht werden konnte. Zweifelsohne lag dies jedoch auch am weiterhin enorm bissig auftretenden Gegner, der durch zweikampfbetontes Spiel den Kombinationen der Russ-Truppe immer wieder einen Riegel vorschob. Erst in Minute 37 gelang es den Gastgebern, erstmals für Zählbares an diesem Abend zu sorgen: Markus Wallner schoss nach einem Energieanfall über die linke Seite überlegt zum Ausgleich ein. Umso wichtiger war aus Sicht der Hausherren dann aber noch folgende Aktion, die sich Augenblicke vor dem Pausenpfiff ereignete: Nach einem Zuspiel von Marco Weber schoss Chinonso Emmanuel Eziekwe problemlos zum 2:1 ein und brachte damit seine Mannschaft zum psychologisch wertvollsten Zeitpunkt in Front.

Oedt macht halbes Dutzend voll

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Heimischen die Energie nahtlos mit und schlossen direkt an den aufkommenden Trend des Endes der ersten Halbzeit an. Nichtsdestotrotz sah man sich stets mit einem nie aufgebenden Kontrahenten konfrontiert, der es dem amtierenden Meister brutal schwer machte – immer wieder sorgte die Gradascevic-Elf durch blitzschnelle Umschaltmomente für brodelnde Gefahr im heimischen Sechzehner. Die Tore machten aber weiterhin die Hausherren: Binnen einer Viertelstunde schraubten Alexander Peter und Geburtstagskind Nenad Vidackovic mit einem Doppelpack das Ergebnis in schwindelerregende Höhen – 5:1. Den Schlusspunkt einer letztlich doch einseitigen Begegnung setzte Markus Wallner in der Nachspielzeit. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass sich die Mühlviertler zu keinem Zeitpunkt der Partie geschlagen gegeben haben und kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit auch noch einen Stangentreffer verzeichneten.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„Wir konnten mehr oder weniger nahtlos an die Leistung von der Vorwoche anknüpfen. Pregarten hat uns das Leben aber sehr schwer gemacht. Unter dem Strich ist der Sieg aber in jedem Fall verdient.“

Die Besten: Markus Wallner (LF), Nenad Vidackovic (ST)

