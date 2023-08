SV Micheldorf bleibt auch in zweiter Meisterschaftspartie ohne Ertrag: Auswärtspleite gegen Union Edelweiss

Details Freitag, 11. August 2023 21:53

Einen Einstand nach Maß legte der Neo-Coach der Union Edelweiss Linz Stefan Kuranda in die neue Spielzeit der LT1 OÖ-Liga hin, als man zum Auftakt gegen Bad Ischl einen Rückstand parierte und letztlich mit drei Punkten die Heimreise antrat. Sinngemäß will man auf erwähnten Erfolg umgehend in der Landeshauptstadt anschließen – am heutigen Freitagabend empfing man auf eigener Anlage den SV Grün-Weiß Micheldorf, welcher in Linz um die ersten Zähler der Saison kämpfte. Nach neunzig Minuten standen die Kremstaler jedoch erneut mit leeren Händen da und mussten sich knapp mit 0:1 geschlagen geben.

Hausherren verzweifeln an eigener Chancenverwertung

Vor gut 250 Zuschauern nahm vom Anpfiff weg ein enorm spielfreudiger Gastgeber umgehend das Zepter in die Hand, suchte das Heil in der Offensive und ließ eigentlich keine Zweifel, wer am Ende dieser Begegnung als Sieger vom Platz gehen würde. Zielstrebig sowie mit dem nötigen Tempo versehen fand die Kuranda-Truppe immer wieder schnörkellos den Weg vor das gegnerische Tor, wo man allerdings in Durchgang eins gleich mehrere Hochkaräter leichtfertig liegen ließ. So hatten etwa Sinisa Markovic oder Kenan Ramic nach sehenswerten Spielzügen die Führung am Fuß, jedoch ohne Ertrag – zudem machte die Querlatte dem Linzer Vorsprung einen Strich durch die Rechnung – es wollte schlichtweg nicht sein. Auf der Gegenseite legten die Gäste den Fokus weitgehend auf die Defensivarbeit – ein Vorhaben, welches man in dieser Hinsicht vorbildhaft in die Tat umsetzte.

Ramic erlöst Linzer spät

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig an der Spielcharakteristik: Die Linzer blieben die tonangebende Mannschaft, wenngleich man nicht mehr jenen Spielfluss auf den Rasen brachte, der die Landeshauptstädter in Durchgang eins noch ausgezeichnet hatte. Mit Fortdauer wurde die Begegnung immer zerfahrener und hektischer. Offensiv blieb die Mannschaft aus dem Kremstal so gut wie alles schuldig – kaum, bis gar nicht gelang es, für Nadelstiche im gegnerischen Sechzehner zu sorgen. Die Gastgeber hingegen blieben bis in die Schlussphase stets gefährlich und belohnten sich letztlich mit dem späten, aber definitiv verdienten Führungstreffer: Kenan Ramic schob nach Pervan-Assist in Goalgetter-Manier zum 1:0 ein und bescherte den Linzern damit den zweiten Sieg in Folge und damit einen nahezu makellosen Start in diese neue Meisterschaftssaison der LT1 OÖ-Liga (86.).

Stimme zum Spiel

Lukas Moser (Sportlicher Leiter Union Edelweiss):

„Der Sieg war hochverdient, auch wenn das 1:0 erst sehr spät gefallen ist. Wir hätten bereits in der Pause klar führen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann ein wenig an die Spielweise des Gegners angepasst.“

Die Besten: Saldin Pezic (ZDM), Tobias Hahn (ZDM)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei