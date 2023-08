3x LT1 OÖ-Liga und das Bundesligaderby in der Sendung Oberösterreich Fußball am Sonntag ab 18 Uhr im Programm von LT1

Details Sonntag, 13. August 2023 16:37

19 Tore in nur 3 Partien – die 2. Runde der LT1 OÖ-Liga brachte jede Menge Volltreffer und einige überraschende Resultate. Alle Tore sind in der TV-Sendung „OÖ Fußball“ auf LT1 zu sehen. Außerdem: Das erste Linzer Bundesliga-Derby seit 26 Jahren in der Nachbetrachtung.

LASK gegen FC Blau Weiß Linz. Seit der Fusion im Jahr 1997 nur auf Regionalliganvieau oder in der 2.Bundesliga ausgetragen, zog es am Samstag die Zuschauermassen in die Raiffeisenarena auf der Gugl. LT1 zeigt die Tore des 2:0 Heimsieges. Außerdem die Stimmen nach dem Spiel und die Analysen der beiden Trainer.

Nichts anbrennen ließ die ASKÖ Oedt trotz 0:1 Rückstand im Heimspiel gegen Pregarten. Ein halbes Dutzend Volltreffer stellte bis zum Schlusspfiff die Rangordnung wieder her. Auffällig: Neuzugang Markus Wallner, der von Horn nach Oedt übersiedelt ist.

Ebenfalls zu einem Schützenfest wurde das Salzkammergut-Derby zwischen Mondsee und Bad Ischl. Die Mamoser-Elf wie das tapfere Schneiderlein: Ischl musste mit 7 Gegentreffern im Gepäck den Heimweg in die Kaiserstadt antreten.

Daneben ging das Trainer-Comeback von Willi Wahlmüller beim ASK St. Valkentin. In einer von den Gastgebern schwachen Partie holt der UFC Ostermiething mit einem 4:0 den 2. Saisonsieg.

OÖ Fußball blickt aber auch nach Kleinmünchen. 100 Jahre ist man ein Stadtteil von Linz. Der Vorzeigefussballklub ASKÖ Donau schwächelt aber. Dennoch tönt Manager Kurt Baumgartner auf LT1: „Wir gehen All In, am weg zurück in die LT1 OÖ-Liga.“

