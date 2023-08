OÖ-Liga 2023/24: Analyse – Das war Spieltag 2

Details Montag, 14. August 2023 16:13

Die 2. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie wurde am vergangenen Wochenende ausgetragen und brachte spektakuläre, torreiche Matches mit sich. Ligaportal.at blickt in der Spieltagsanalyse noch einmal zurück auf das, was wirklich wichtig war.

Meister bleibt das Maß aller Dinge

Die ASKÖ Oedt, Titelträger der Vorsaison, befindet sich in der aktuellen Spielzeit in einer für die Konkurrenz angsteinflößenden Frühform. Dem 3:0-Auftaktsieg in Micheldorf ließ man nun eine Machtdemonstration folgen. Auf eigener Anlage zerlegte man die SPG Pregarten beim 6:1 in alle Einzelteile. Der Torschützenkönig der Vorsaison Nenad Vidackovic traf dabei doppelt. Ebenfalls bei sechs Punkten halten die Union Ostermiething und die Union Edelweiss. Die Braunauer siegten am Wochenende überraschend mit 4:0 in St. Valentin. Der aktuell vielleicht formstärkste Spieler der LT1 OÖ-Liga Julien-Lee Richter markierte dabei zwei Tore. Schon in Runde 1 war dem Offensivakteur ein Doppelpack gelungen. Die Union Edelweiss setzte sich indes mit 1:0 gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf durch und durfte sich dabei ein weiteres Mal auf die Überlebensversicherung im Sturmzentrum verlassen. Kenan Ramic schoss das Tor des Tages. Alle drei Saisontreffer der Linzer gehen auf das Konto des Angreifers.

Premierensieg

Den ersten vollen Erfolg der gegenwärtigen Spielzeit realisierten die Union Mondsee, die DSG Union Perg und die SPG Weißkirchen/Allhaming. Die Mamoser-Truppe feierte ein Schützenfest und fegte im Salzkammergut-Derby regelrecht über den Gegner SV Bad Ischl hinweg (7:1). Jeweils drei Treffer steuerten die beiden Stürmer Simon Nußbaumer und Daniel Bares bei. Auch die Perger dürfen sich Derbysieger nennen. In einer engen Partie gewann man schlussendlich mit 1:0 gegen die SU St. Martin/M. Stürmer Cem Aygün entschied erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer das Match. Der Meister der Saison 2021/22 aus Weißkirchen rang die SPG Friedburg/Pöndorf mit 2:1 nieder. Angreifer Valentin Grubeck schnürte bereits in Hälfte eins einen Doppelpack.

Bescheidener Saisonstart

2 Spiele, 0 Punkte: Mit dem SV Grün-Weiß Micheldorf und dem SV Bad Ischl stehen bereits zwei Mannschaften unter Druck. Die Kremstaler können auch noch keinen einzigen Saisontreffer vorweisen. Die Zebau-Elf kassierte indes in den ersten beiden Runden schon satte neun Gegentore. Am morgigen Dienstag sind noch die SU St. Martin/M. und der ASK St. Valentin im Einsatz und hoffen auf die ersten Zähler der noch jungen Saison, wenn deren Match der 1. Runde nachgetragen wird.

Fotocredit: Harald Dostal

