OÖ-Liga 23/24: Analyse – Das war Spieltag 3

Details Sonntag, 20. August 2023 12:36

Sieben Matches der 3. Runde in der LT1 OÖ-Liga gingen an diesem Wochenende über die Bühne. Das Kräftemessen zwischen der SU Bad Leonfelden und der SPG Weißkirchen/Allhaming musste witterungsbedingt abgesagt werden. Ligaportal.at blickt in der Analyse noch einmal zurück auf das, was wirklich wichtig war.

Makellose Bilanz

Mit dem UFC Ostermiething und der Union Edelweiss gibt es nur noch zwei Teams, die beim Punktemaximum von neun Zählern aus drei Matches halten. Insbesondere den Braunauern trauten viele eine derartig starke erste Saisonphase nicht zu. Was die Truppe aus Ostermiething aktuell in offensiver Hinsicht aber zeigt, sucht in der OÖ-Liga seinesgleichen. Ein Mann überstrahlt dabei alles: Julien-Lee Richter. Beim jüngsten 4:1-Heimerfolg gegen die DSG Union Perg zeigte sich der 24-jährige Stürmer für alle vier Treffer seiner Mannschaft verantwortlich. Somit hält er bei insgesamt acht Saisontoren – und das Mitte August! Auch die Union Edelweiss tütete den dritten Sieg in Serie ein. Die Union Mondsee wies man mit 3:1 in die Schranken, nachdem man zur Halbzeit noch in Rückstand gelegen war.

Wichtige Siege

Das glatte 3:0 des SV sedda Bad Schallerbach im Kracher der Runde gegen die ASKÖ Oedt brachte indes insbesondere zwei wichtige Erkenntnisse mit sich: Der Meister der Vorsaison ist schlagbar. Und: Mit dem Aufsteiger ist heuer absolut zu rechnen. Mit der Union Dietach, der SPG Friedburg/Pöndorf, dem SV Grün-Weiß Micheldorf und dem ASK St. Valentin gibt es indes vier Mannschaften, die an diesem Wochenende den ersten Saisonsieg einfuhren. Die Dietacher bleiben nach dem 1:0-Sieg in St. Martin/M. ungeschlagen. Zuvor hatte man zwei Mal in Folge Remis gespielt. Die Friedburger brauchten einen ganz langen Atem. Das 2:1-Siegtor gegen die SPG DMS Wels fiel erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. So richtig den Frust von der Seele schoss sich der SV Grün-Weiß Micheldorf, als man nach zwei empfindlichen Pleiten am Stück die SPG Pregarten mit 4:0 in die Knie zwang. Auch der ASK St. Valentin lieferte die perfekte Antwort auf zuletzt zwei Niederlagen en suite. Die Niederösterreicher rangen den SV Bad Ischl auswärts mit 2:1 nieder. Es war der erste Ligasieg unter Neo-Coach Wilhelm Wahlmüller.

Bescheidener Start

Mit der SPG DMS Wels und dem SV Bad Ischl gibt es zwei Mannschaften, die noch keinen Dreier vorweisen können. Die Welser schrieben wenigstens in der Vorwoche einmal an, als man dem Top-Team aus Bad Schallerbach einen Punkt abtrotzte. Die Bilanz der Zebau-Elf ist indes dürftig: 3 Spiele, 3 Pleiten, 11 Gegentore.

Fotocredit: Helmut Dietmaier

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.