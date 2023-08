Trainer-Hammer! SU Bad Leonfelden installiert Robert Lenz als neuen Chefcoach

Details Donnerstag, 24. August 2023 11:06

Nachdem bekannt geworden war, dass Übungsleiter Daniel Mair, der die SU Vortuna Bad Leonfelden in die LT1 OÖ-Liga geführt hatte, zum deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach wechselt, befanden sich die Mühlviertler auf Trainersuche. Nun kann Vollzug gemeldet werden – im Zusammenhang mit einem ganz prominenten Namen. Robert Lenz, der während seiner aktiven Zeit der wohl beste Unterhaus-Stürmer Oberösterreichs gewesen war und zuletzt den ATSV Sattledt in der Landesliga West gecoacht hatte, wird fortan die Truppe aus Bad Leonfelden betreuen.

Daniel Hager, Matyas Csapo, Robert Lenz, Dominik Mach (v.l.n.r.)

„Nach reiflicher Sondierung und vielen Gesprächen ist es unserer sportlichen Leitung gelungen, mit Robert Lenz wiederum einen jungen, erfolgshungrigen und dynamischen Trainer aus der Region für unsere Kampfmannschaft zu verpflichten“, verkündete der Verein heute in einer Pressemitteilung. Lenz wird gemeinsam mit Matyas Csapo und Dominik Mach das neue Trainerteam bilden. „Mit diesem Engagement wollen wir den erfolgreich eingeschlagenen Weg fortführen und wir sind überzeugt, mit Robert Lenz den richtigen Mann dafür gefunden zu haben. Wir freuen uns, Robert in der UBL-Familie begrüßen zu dürfen, und wünschen ihm und dem Team viel Erfolg!“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die SU Bad Leonfelden muss am kommenden Samstag die Reise zur SPG DMS Wels antreten, wo man eine vorbildhafte Serie prolongieren will. Auch im dritten Match in der neuen sportlichen Umgebung will man ungeschlagen bleiben.

Fotocredit: SU Bad Leonfelden

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.