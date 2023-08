Diese Videoberichte gibt es in dieser Woche auf LT1!

Details Sonntag, 27. August 2023 19:37

Edelweiß dreht das Heimspiel gegen Mondsee, Oedt kassiert ein 0:3 in Bad Schallerbach, und Dietach entführt drei Punkte aus dem Mühlviertel. Die Highlights gibt es in der TV-Sendung „OÖ Fußball“ auf LT1 zu sehen. Außerdem: Die beiden Trainer Daniel Ruttensteiner (Dietach) und Andreas Luksch (St. Martin) im Fußballtalk mit Wolfgang Irrer.

Nach drei Runden lächelte Ostermiething von Platz 1 der LT1 OÖ Liga. In Dietach setzte es aber eine 1:3 Niederlage. Highlights gibt es in der TV-Sendung „OÖ Fußball“ auf LT1 zu sehen. Außerdem: Perg gegen Bad Ischl und ein OÖ-Duell in der Regionalliga-Mitte, sowie Admiral OÖ Landescup Runde 3.

Drittes Heimspiel – dritter Heimsieg. Der SK Vorwärts Steyr knackte auch die jungen Wikinger der SV Ried. Alle entscheidenden Szenen vom 2:1 gibt es in OÖ Fußball. Trainer Eitl im Interview: „Wiederaufstieg ist für uns kein Thema!“

Die 4.Runde der LT1 OÖ Liga brachte einige Favoritensiege. Nicht so klar war die Ausgangslage der Partien in Dietach und Perg. Aber erneut setzte es für Bad Ischl drei Gegentore, 4:14 das Torverhältnis. Der TV-Beitrag zeigt, warum die Innenverteidigung derzeit noch nicht Ligatauglich scheint.

Weiter ungeschlagen bleibt der Vorjahres-Dritte Dietach. In einem guten Match mussten die Fans aber 65 Minuten auf den ersten Treffer warten. Letztlich feierte man einen 3:1 Heimsieg, der Ostermiething die Tabellenführung kostete.

Außerdem in OÖ Fußball auf LT1 zwei Spiel aus dem Landescup-Achtelfinale.

Foto: LT1

