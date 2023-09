OÖ-Liga 23/24: Analyse – Das war Spieltag 5

Details Sonntag, 03. September 2023 10:41

Die 5. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie ging an diesem Wochenende über die Bühne und brachte spektakuläre Matches sowie wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. Ligaportal.at blickt in der Analyse noch einmal zurück.

Neuer, alter Spitzenreiter

Die Union Ostermiething hat die Tabellenführung zurück! Die Braunauer fanden gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming (4:2) wieder in die Erfolgsspur und nutzten somit den Patzer des SV sedda Bad Schallerbach (1:4 in Micheldorf). Gegen die Zebras zeigte sich Ostermiething-Angreifer Benjamin Taferner für alle vier Tore seines Teams verantwortlich. Mit Julien-Lee Richter bildet er das beste Offensivduo der Liga. Gemeinsam halten sie bei 14 Toren. Insgesamt gelangen der Union Ostermiething bislang 16 Saisontreffer. Erster Verfolger des Leaders ist die Union Edelweiss, die ebenfalls zwölf Punkte am Konto hat. Die Linzer schlugen am Freitag die DSG Union Perg zuhause mit 2:0 und gaben damit die perfekte Antwort auf die Pleite der Vorwoche in St. Valentin. Ebenfalls in Lauerstellung befinden sich die zwei einzigen Teams der OÖ-Liga, die noch ungeschlagen sind. Der Union Dietach (4:1 in Bad Ischl) und der SU Bad Leonfelden (2:0 gegen die ASKÖ Oedt) fehlt lediglich ein Zähler auf die Spitze. Während die Doppelpacker Yusuf Efendioglu und Denis Berisha der Ruttensteiner-Truppe den dritten Sieg in Serie bescherten, sorgte der Aufsteiger aus Bad Leonfelden für eine faustdicke Überraschung, indem man den Meister der Vorsaison ASKÖ Oedt auf eigener Anlage mit 2:0 bog.

Wichtige Siege

Nach nur einem Zähler aus zwei Partien schrieb die Union Mondsee an diesem Wochenende endlich wieder voll an. Das 3:1 gegen den ASK St. Valentin war der zweite Saisonsieg der Mamoser-Elf. Unmittelbar dahinter im Klassement auf Position neun folgt der SV Grün-Weiß Micheldorf, der den einstigen Spitzenreiter SV sedda Bad Schallerbach mit 4:1 in die Schranken wies. Nach zwei Pleiten zum Start sind die Kremstaler seit nunmehr drei Runden ungeschlagen. Ebenfalls für positive Schlagzeilen sorgten die Teams aus Friedburg und St. Martin/M. Die Braunauer zeigten die perfekte Antwort auf die heftige Klatsche gegen die ASKÖ Oedt und bezwangen die SPG Pregarten mit 3:1. Mit drei Pleiten in den ersten vier Spielen war die SU St. Martin/M. überhaupt nicht gut aus den Startlöchern gekommen. Nun scheint man an Stabilität zugelegt zu haben. Gegen die SPG DMS Wels feierte man einen ungefährdeten 4:0-Heimerfolg.

Dürftige Bilanz

Für die SPG Pregarten, die SPG DMS Wels und den SV Bad Ischl läuft es in diesen Wochen gar nicht rund. Während es für die Pregartner gegen die SPG Friedburg/Pöndorf die vierte Pleite in Folge setzte, warten die Mannschaften aus Wels und Bad Ischl weiter auf den ersten vollen Erfolg. Die Zebau-Elf bleibt das einzige Team ohne jeglichen Zähler. In den ersten fünf Runden kassierte man fünf Pleiten und 18 Gegentore.

Fotocredit: Harald Dostal

