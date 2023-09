LT1 zeigt, wie Oedt und Bad Schallerbach in Runde 5 straucheln!

Details Sonntag, 03. September 2023 17:03

Deftige Überraschungen für die Meisterschaftsfavoriten. Beie verlieren ihre Auswärtsspiele. Die Highlights gibt es in der TV-Sendung „OÖ Fußball“ auf LT1 zu sehen. Außerdem: Der Fußballtalk mit Kurt Russ und Robert Lenz.

„Die Askö Oedt ist für uns kein GRAD-MESSER!“ sagt Bad Leonfeldens Coach Robert Lenz im LT1 Fußballtalk. „Von wegen Profitruppe - Bei uns gehen alle außer einem ganz normal arbeiten.“ kontert Oedt-Trainer Kurt Russ.

Im Match in der Kurstadt Bad Leonfelden gab es dann auch den Außenseitersieg. Die Gäste haderten mit einer Schiedsrichter-Entscheidung und drei Lattentreffern.

Auch in Micheldorf war der Unparteiische nicht unbeteiligt an so mancher Entscheidung. In OÖ Fußball ist zu sehen, warum sich Bad Schallerbach wohl zu Recht aufregte.

Nix zu gewinnen gibt es weiter für den FC Wels. Die Tore der 0:4 Niederlage bei der Union St. Martin Sonntag ab 18 Uhr auf LT1.

