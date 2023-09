OÖ-Liga 23/24: Analyse – Das war Spieltag 6

Details Montag, 11. September 2023 17:11

Die 6. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie wurde am vergangenen Wochenende ausgetragen. Während in den obersten Regionen des Klassements ein dichtes Gedränge herrscht, zeichnet sich im Tabellenkeller eine deutliche Tendenz ab. Ligaportal.at blickt noch einmal zurück auf das, was wirklich wichtig war.

UFC Ostermiething behauptet sich an der Spitze

Der UFC Ostermiething bleibt das konstanteste Team der OÖ-Liga. Am Wochenende holte man den fünften Saisonsieg (4:1 gegen die SPG DMS Wels) und verteidigte somit die Tabellenführung. Die Braunauer stellen zudem gemeinsam mit der ASKÖ Oedt die beste Offensive der Liga. Erster Verfolger ist die Union Dietach, die weiterhin ungeschlagen ist. Im Kracher der 6. Runde zwang man die Union Edelweiss mit 2:1 auf eigenem Kunstrasen in die Knie. Es war der bereits vierte volle Erfolg in dieser Spielzeit. Ebenfalls noch nicht bezwungen werden konnte der neue Dritte des Rankings SU Bad Leonfelden. In einem spektakulären, extrem kurzweiligen Derby teilte die Lenz-Truppe mit der SPG Pregarten die Punkte (4:4).

Wichtige Siege

Zurück in der Erfolgsspur ist indes die ASKÖ Oedt, welche nun die perfekte Antwort auf die empfindliche Pleite der Vorwoche in Bad Leonfelden lieferte. Gegen die SU St. Martin/M. schoss man sich auf heimischem Rasen den Frust von der Seele (5:0). Schon zum dritten Mal markierte man in dieser Saison fünf Tore oder mehr. In der Tabelle verbesserte sich der amtierende Meister auf Rang fünf. Auch die SPG Weißkirchen/Allhaming sorgte am Wochenende für positive Schlagzeilen. Beim 3:1-Erfolg gegen den SV Bad Ischl trat man ein weiteres Mal den Beweis an, dass man eine absolute Heimmacht ist. Seit nunmehr 37 Matches ist man auf eigenem Kunstrasen ungeschlagen. Gleich um vier Ränge rauf ging es für die DSG Union Perg, welche gegen die Union Mondsee den dritten Saisonsieg einfuhr (2:0) – allesamt realisierte man auf heimischer Anlage. In der Tabelle scheinen die Mühlviertler nun auf Platz acht auf.

Bescheidene Bilanz

Bereits unter Druck stehen der Tabellenvorletzte SPG DMS Wels und der Inhaber der roten Laterne aus Bad Ischl. Gegen den Leader aus Ostermiething setzte es für die Messestädter die vierte Pleite in Serie. Insgesamt hat man erst einen Zähler auf dem Konto. Noch komplizierter ist die Lage des SV Bad Ischl. Alle sechs bisherigen Saisonspiele verlor man.

Fotocredit: Klaus Haslinger

