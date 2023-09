OÖ-Liga 23/24: Analyse – Das war Spieltag 7

Details Sonntag, 17. September 2023 15:47

Die 7. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie ging an diesem Wochenende über die Bühne und brachte spektakuläre Matches sowie wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. Während es einen neuen Spitzenreiter gibt, bleibt im Tabellenkeller alles beim Alten. Ligaportal.at blickt noch einmal zurück.

Wechsel an der Spitze

Durch den 4:0-Auswärtssieg in Mondsee ist die Union Dietach der neue Leader der OÖ-Liga. Die Ruttensteiner-Truppe ist als einziges Team noch ungeschlagen und stellt die beste Defensive der Liga. Erster Verfolger ist die ASKÖ Oedt, die in diesen Wochen wieder richtig Fahrt aufnimmt. Der 2:1-Erfolg in Ostermiething war der zweite Sieg in Serie. Die Braunauer mussten somit die Tabellenführung abgeben und sind neuer Dritter. Auf Platz vier folgt der SV sedda Bad Schallerbach, der im Aufsteigerduell die Muskeln spielen ließ und die SU Bad Leonfelden auswärts mit 3:1 schlug. Nach nur einem Punkt aus den zwei Spielen zuvor ist die Renner-Elf somit wieder in der Erfolgsspur.

Sprünge im Klassement

Um zwei Plätze nach oben sprang der SV Grün-Weiß Micheldorf, der nun auf Position sieben aufscheint. Durch den 1:0-Heimsieg gegen die SPG Friedburg/Pöndorf ist man seit nunmehr fünf Partien ungeschlagen. Nach einer Schwächephase zu Beginn der Saison scheinen nun die Mechanismen unter Neo-Coach Falko Feichtl immer mehr zu greifen. Gleich um drei Ränge verbesserte sich der neue Neuntplatzierte ASK St. Valentin durch den 2:1-Heimsieg gegen die DSG Union Perg. Die Formkurve der Niederösterreicher zeigt deutlich nach oben. In den vergangenen fünf Runden tütete man drei volle Erfolg ein. Schließlich kletterte auch die SU St. Martin/M. im Klassement. Im Derby setzte sich die Luksch-Truppe mit 2:0 gegen die SPG Pregarten durch und scheint somit auf Rang elf auf.

SV Bad Ischl schreibt erstmals an

Die SPG Pregarten, die SPG DMS Wels und der SV Bad Ischl sind in gewisser Art und Weise die Sorgenkinder der OÖ-Liga in dieser ersten Saisonphase. Zwei von ihnen trafen nun im direkten Duell aufeinander. Die Welser und die Truppe aus dem Salzkammergut teilten dabei die Punkte (2:2). Der Inhaber der roten Laterne konnte somit erstmals in dieser Spielzeit anschreiben. Davor hatte es sechs Pleiten in Folge gesetzt. Bei der SPG DMS Wels hatte nach der Trennung von Josef Bögl unter der Woche Neo-Coach Jürgen Schatas das erste Mal die Verantwortung. Mit zwei Zählern aus sieben Runden bleibt man Vorletzter.

Fotocredit: Harald Dostal

