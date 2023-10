2 Tore, 2 Vorlagen bei Heimsieg der SPG Weißkirchen/Allhaming – Florian Templ knallt DSG Union Perg im Alleingang ab

Details Samstag, 07. Oktober 2023 10:49

Drei Mal in Folge hatte die SPG Weißkirchen/Allhaming zuletzt Remis gespielt in der LT1 OÖ-Liga. Jener Serie wollte man gestern auf heimischem Kunstrasen mit einem vollen Erfolg gegen die DSG Union HABAU Perg ein Ende setzen. Dies klappte schlussendlich auf eindrucksvolle Art und Weise: Man ließ den Kontrahenten über 90 Minuten nie wirklich ins Spiel kommen und siegte schlussendlich hochverdient mit 4:0.

Perfekter Start für die Zebras

Nach nur wenigen Augenblicken stellte die SPG, welche aufgrund der so starken Heimbilanz in den vergangenen Monaten mit einer brutalen Selbstverständlichkeit auf eigenem Kunstrasen agiert, die Weichen auf Sieg. Nach Assist von Florian Templ besorgte der zentrale defensive Mittelfeldakteur Filip Kajic das 1:0 (1.). Davon zeigte sich der Kontrahent aus dem Mühlviertel sichtlich verunsichert. Man agierte nicht griffig genug im Spiel gegen den Ball und irgendwie ideen- sowie mutlos nach Eroberung desselben. Konkret wurde nur die SPG Weißkirchen/Allhaming im vordersten Drittel. Nachdem Samuel Grillmayr das Leder per Kopf an die Latte gesetzt hatte, markierte Stefan Spielbichler in der 30. Minute das 2:0. Abermals hatte sich Templ als Vorlagengeber ausgezeichnet.

Templ schnürt Doppelpack

In der ersten Phase nach dem Seitenwechsel nahm das Niveau der Begegnung sichtlich ab. Sie geizte nun mit offensiven Highlights – weil die Heimischen einen Gang zurückschalteten und die Perger sich weiterhin enorm schwertaten, einen Spielfluss zu entwickeln. In der 58. Minute setzte es dann den nächsten Dämpfer für die Prandstätter-Truppe an einem insgesamt gebrauchten Abend: Templ erhöhte mit einem präzisen Flachschuss auf 3:0. Nun war der Gast, die fünfte Pleite im fünften Auswärtsmatch vor Augen, endgültig gebrochen. Den Schlusspunkt einer insgesamt einseitigen Partie setzte Templ, der in Minute 71 per Kopf erfolgreich war. Festgehalten werden muss auch: Unterlegene Gäste schafften es über 90 Minuten nicht, eine richtige Torchance zu kreieren.

Stimmen zum Spiel:

Alfred Olzinger (Trainer SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir sind natürlich sehr froh, dass wir die Heimserie verlängern konnten. Zudem haben wir das erste Mal im Herbst zu Null gespielt. Das war eine geschlossen starke Mannschaftsleistung über 90 Minuten.“

Die Besten: Jonas Peterwagner (RV), Emirhan Gücenoglu (ZDMF), Florian Templ (ST), Filip Kajic (ZDMF)

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Das war eine katastrophale Leistung in allen Belangen. Alles ist schiefgegangen, was schiefgehen kann – Zweikampfverhalten war schlecht, Spiel mit dem Ball war schlecht. Weißkirchen hat uns richtig vorgeführt.“

