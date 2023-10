Spiel gedreht! Union Mondsee meldet sich mit Auswärtssieg gegen SV sedda Bad Schallerbach eindrucksvoll zurück

Details Samstag, 21. Oktober 2023 19:29

Weil die Union Raiffeisen Mondsee in den vergangenen Wochen ins Straucheln geraten war und gleichzeitig die Teams des untersten Tabellendrittels der LT1 OÖ-Liga plötzlich das Tempo merklich angezogen hatten, war der Druck im Lager der Mamoser-Truppe zuletzt exponentiell angestiegen. Genau jenem hielt man heute aber auf eindrucksvolle Art und Weise stand, als man völlig überraschend den SV sedda Bad Schallerbach auswärts bezwang (1:2).

Pausenführung für den Favoriten

Mit Miliam Guerrib, Lukas Mayer und Dominik Stadlbauer musste Bad Schallerbachs Trainer Erich Renner gleich auf drei absolute Stützen der Mannschaft verletzungsbedingt verzichten. Es waren Ausfälle, die man heute schlussendlich nicht kompensieren konnte. Anfangs sah es aber nicht danach aus, dass der Nachmittag ein bitteres Ende für den ambitionierten Aufsteiger nehmen würde. Man war das bessere Team und fand durch Ivica Zelic und Alexander Fröschl, der am Aluminium scheiterte, zwei Top-Chancen vor. Nach einer halben Stunde kochten die Gemüter im Lager der Heimischen ein erstes Mal hoch, als Sommerneuzugang Daniel Gremsl im Strafraum des Kontrahenten zu Fall gebracht wurde, der Pfiff des Unparteiischen aber ausblieb. Unmittelbar danach stellte die sedda-Elf auf 1:0. Einen hohen Ball in den Strafraum Mondsees konnten die Gäste nicht klären, sodass Venhar Jashari mit dem zweiten Kontakt aus kurzer Distanz einschießen konnte (32.). Mit Fortdauer des ersten Durchgangs kam die Mamoser-Truppe immer mehr auf und war um Kontrolle bemüht. Daniel Bares und Sebastian Handlechner hatten gute Chancen. Für einen Treffer reichte es aber noch nicht.

Gäste schlagen zurück

Elf Minuten nach Wiederanpfiff wurde die Truppe aus dem Salzkammergut dann das erste Mal richtig konkret an diesem Nachmittag. Bares, amtierender Torschützenkönig der Landesliga West und spektakulärer Sommerneuzugang der Union Mondsee, besorgte per Abstauber aus kurzer Distanz den zwischenzeitlichen Ausgleich. Wiederum nur 13 Minuten später der nächste Dämpfer für den SV sedda Bad Schallerbach: Nach sehenswerter Kombination schoss Handlechner aufs Tor, wobei der Ball von einem Akteur der Heimischen abgefälscht wurde, sodass er im kurzen Eck einschlug – Spiel gedreht. Die Gäste machten das nun gut. Man zeigte eine vorbildhafte Körpersprache, agierte aggressiv und richtig griffig im Spiel gegen den Ball. In der Schlussphase legte man den Fokus zusehends auf eine kompakte Defensive gegen einen drückenden Kontrahenten, der heute in gewisser Weise an seine Grenzen stieß und keinen weiteren Treffer mehr nachlegen konnte.

Stimmen zum Spiel:



Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Wir hätten zur Halbzeit mindestens mit 3:0 führen müssen. Heute hat sicher nicht die bessere Mannschaft gewonnen.“

Christoph Mamoser (Trainer Union Mondsee):

„Es war ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir haben verdient gewonnen. Wir waren das bessere Team und wollten den Sieg mehr.“

Die Besten: Oliver Holzinger (IV), Philipp Stadlmann (ZMF), Daniel Bares (ST)

