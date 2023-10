Nach dramatischem Finish: SU St. Martin holt zuhause gegen Union Ostermiething 1:1-Unentschieden

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 09:51

Wenn es in dieser Phase der LT1 OÖ-Liga eine Mannschaft schafft, mit dem irren Tempo der ASKÖ Oedt Schritt zu halten, ist es bis dato, zwar etwas überraschend aber zweifelsohne verdient, die Union Stampfl-Bau Ostermiething. Die Mühllchner-Elf strotzt nach drei Siegen am Stück nur so von Selbstvertrauen und wollte selbstredend am gestrigen Samstagnachmittag im Duell gegen die etwas kriselnde SU Strasser Steine St. Martin/M. nachlegen und gleichsam dem Spitzenreiter an den Fersen bleiben. Dieses Vorhaben gelang letztlich nur bedingt – 1:1 der durchwegs gerechte Endstand.

Hauchzarte Pausenführung für Tabellenzweiten

In etwa eine Viertelstunde war verstrichen, als das Spiel mit dem ersten richtigen Highlight aufwartete. Es waren die Gäste, die an diesem Nachmittag das erste Ausrufezeichen setzten und durch den so formstarken Julian-Lee Richter in Führung gingen: Nach einem missglückten Klärungsversuch nahm der Angreifer das Geschenk dankend an und vollendete abgeklärt aus gut zwölf Metern zur Führung. Ein Treffer, der der Begegnung im Anschluss zweifelsohne ungemein Schwung und Elan verpasste und vor allem aus Sicht der Heimischen dafür sorgte, dass man mehr in die Offensive investierte. Man blieb dahingehend aber vorerst zu wenig effizient und zielstrebig, um dem ohnehin starken Abwehrverbund nachhaltig zuzusetzen. Somit ging es mit einem hauchzarten Vorsprung der Mühllechner-Truppe in die Pause.

Treffer in Nachspielzeit sichert Heimischen Punkt

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es eine weitgehend offene sowie ausgeglichene Partie, wenngleich in puncto Ballbesitz und Spielanteile die Mühlviertler weiterhin etwas die Nase vorne hatten. Man ließ jedoch weiterhin die letzte Durchschlagskraft in der Abteilung Attacke vermissen und war mit Hinsicht auf die vereinzelten Torchancen auch nicht gerade vom Glück verfolgt. So ging es mit der knappen Gäste-Führung in eine absolut hitzige Schlussphase, in der dann plötzlich wieder die Mannen aus dem Salzburger Grenzgebiet dem 2:0 näher kamen, Resul Omerovic allerdings bei seinem Kopfball am Aluminium scheiterte. In weiterer Folge warfen die Luksch-Schützlinge auf der Gegenseite alles nach vorne, in der Hoffnung, durch einen Lucky-Punch doch noch einen, so ehrlich muss man sein, auch verdienten Punkt zu ergattern. Es lief bereits die Nachspielzeit, als David Berger nach einer etwas unübersichtlichen Situation die Kontrolle bewahrte und humorlos zum späten Ausgleichstreffer einschoss – 1:1 damit der Endstand.

Stimme zum Spiel

Christoph Mühllechner (Trainer Union Ostermiething):

„Es war das erwartet schwierige Spiel hier in St. Martin. Unter dem Strich geht das Unentschieden so in Ordnung. Wenn wir das 2:0 machen, hätten wir das Ding wahrscheinlich gewonnen. Der Gegner hat sich den Punkt aber auch verdient.“

Die Besten:

SU St. Martin/M.: David Berger (ST)

Union Ostermiething: Fabio Gruszka (TW), Luka Ban (IV), Resul Omerovic (ST)

