SPG Wels zurück am Boden der Realität: 4:0-Auswärtspleite gegen SPG Weißkirchen/Allhaming

Details Samstag, 28. Oktober 2023 10:27

Eine außergewöhnliche Marke knackte die SPG Weißkirchen/Allhaming, als man zuletzt gegen die Mannen aus Micheldorf zum 40. (!) Mal auf heimischem Rasen ungeschlagen blieb – unfassbar. Selbstredend sollte jene Serie auch nach dem gestrigen Aufeinandertreffen gegen die SPG DMS Wels weiterhin Bestand haben. Die Schatas-Schützlinge reisten allerdings mit breiter Brust an, holte man doch am vergangenen Wochenende überraschend einen souveränen 2:0-Erfolg gegen die in der LT1 OÖ-Liga klar besser klassierte Elf aus Dietach. Letztlich gab es für die Messestädter gegen die Zebras allerdings nichts zu holen.

Heimischen dominant - Führung aber nur hauchzart

Aufgrund der zeitgleichen Partie des Regionalliga-Teams konnte die Spielgemeinschaft aus Wels personell nicht aus dem Vollen schöpfen. Ein Umstand, der sich bereits in den letzten Wochen immer wieder auf die Performance und damit auch auf das Endergebnis der Schatas-Truppe auswirkte – so auch, das sei an dieser Stelle verraten, in dieser Begegnung. Die Gäste hatten vom Anpfiff weg enorme Probleme, mit dem gehörigen Tempo des Kontrahenten mitzuhalten und diesem Paroli zu bieten. Zudem sah man sich nach gerade einmal sechs absolvierten Minuten bereits mit einem Rückstand konfrontiert: Stefan Spielbichler netzte nach einer tollen Einzelaktion souverän zum 1:0 für die Olzinger-Elf ein. Auch in weiterer Folge blieben die Hausherren klar am Drücker, spielten unbeirrt einen Angriff nach dem anderen in Richtung des gegnerischen Gehäuses und kamen dementsprechend oft zu guten Einschussmöglichkeiten. Einzig in Sachen Chancenverwertung ließen die Zebras in Durchgang eins noch gehörig Luft nach oben.

Zebras zeigen kein Erbarmen

Ähnlich wie in Halbzeit zwei schlugen die Heimischen auch nach Wiederanpfiff binnen kurzer Zeit zu und sorgten damit gleichsam in Minute 57 für eine Art kleine Vorentscheidung. Nach idealem Zuspiel überzeugte Samuel Grillmayr mit perfekter Ballkontrolle und ließ dem gegnerischen Keeper bei seinem Abschluss keine Chance – 2:0. Die Zebras zeigten sich in weiterer Folge mit einem tapfer kämpfenden, aber unter dem Strich chancenlosen Gegner, erbarmungslos und schraubten in der Schlussviertelstunde das Ergebnis noch weiter in die Höhe. Nachdem in Minute 77 Filip Kajic nach schöner Kombination problemlos zum 3:0 eingeschoben hatte, markierte letztlich Sommer-Neuzugang und Ex-Profi Emanuel Schreiner den Endstand dieser Partie. Damit geht die ungeschlagene Serie der Zebras auf heimischem Rasen unbeirrt weiter – es war Partie 41 ohne Niederlage.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir haben gewusst, dass Wels heute mit einigen Ausfällen zu kämpfen hat. Dementsprechend war es auch eine Kopfsache. Schlussendlich war es aber ein ungefährdeter Sieg, der auch in der Höhe so völlig in Ordnung geht.“

Die Besten: Filip Kajic (ZDM), Emirhan Gücenoglu (ZDM)

