Weiterhin kein Punktgewinn im April: SPG Weißkirchen/Allhaming unterliegt auch der Union Mondsee

Details Samstag, 20. April 2024 09:17

Mit gewaltig Selbstvertrauen in der Brust ging die Union Raiffeisen Mondsee ins gestrige Duell mit der SPG Weißkirchen/Allhaming – die Plasser-Truppe gehört nach sechs ungeschlagenen Partien en Suite zweifelsohne zu den formstärksten Mannschaften der LT1 OÖ-Liga. Nicht ganz so rund läuft es hingegen bei den Zebras, die in den vergangenen Wochen etwas außer Tritt gerieten und dementsprechend der eigenen Leistung hinterherhinken. Eben dies wurde auch am gestrigen Abend augenscheinlich – die Olzinger-Truppe unterlag letztlich doch klar mit 2:4.

Gastgeber in Durchgang eins furios

Dabei ging vor gut 250 Zusehern insbesondere der Auftakt in diese Begegnung aus Sicht der Zebras völlig daneben: Keine sechzig Sekunden waren gespielt, als die Heimischen den Kontrahenten erbarmungslos überrumpelten und durch Daniel Bares kurzerhand auf 1:0 stellten. Auch in weiterer Folge taten sich die Gäste ungemein schwer, die gewohnte Sicherheit sowie Stabilität auf den Rasen zu bringen. Ein Umstand, der wohl auch auf die personelle Situation zurückzuführen war, musste die Spielgemeinschaft doch auf ihr gewohntes Innenverteidiger-Duo Wolfgang Klapf und Daniel Kerschbaumer verzichten. Schließlich verschlechterte sich die Situation des Gastes nochmals entscheidend, als Emanuel Schreiner den Ball unglücklich über die eigene Linie bugsierte und damit auf 2:0 für die Hausherren erhöhte. Diese nahmen jenes Geschenk dankend an, nur um vier Minuten darauf, abermals durch Bares, einen weiteren Treffer nachzulegen (27.). Doch die Zebras gaben sich nicht geschlagen, zeigten sich ob des bereits überdeutlichen Zwischenstandes unbeeindruckt und verkürzten wiederum nur wenige Momente darauf durch ein Kopfball-Tor von Florian Templ auf 3:1. Das Schlusswort einer absolut sehenswerten sowie kurzweiligen Begegnung hatte letztlich aber wieder der Gastgeber für sich: Kevin Brandstätter blieb nach zuvorigem Foulspiel im Sechzehner vom Kreidepunkt abgebrüht und besorgte Augenblicke vor der Pause das 4:1.

Mondsee fährt Sieg trocken nach Hause

Durchgang zwei konnte dann bei weitem nicht mehr mit jenem Tempo und jener Intensität mithalten, welche vor dem Seitenwechsel noch für eine so unterhaltsame Partie gesorgt hatten. Das Geschehen ist dahingehend auch schnell erzählt: Die Mondseer verwalteten ihren Vorsprung nun abgeklärt und legten ihren Fokus auf die Verteidigungsarbeit. Auf der Gegenseite sah sich der Kontrahent nun zunehmend gezwungen, immer mehr in die Offensive zu investieren, um die Chance, auf einen Punktgewinn noch irgendwie am Leben zu erhalten. Bis auf einen weiteren Kopfball-Treffer von Florian Templ rund zehn Minuten vor Schlusss blieb die Olzinger-Elf am Ende des Tages allerdings schlichtweg zu ineffizient, um den Gastgeber aus Mondsee nochmals ins Schwitzen zu bringen. Somit blieb es bei jenem 4:2-Erfolg der Heimischen, wodurch die Zebras nun seit bereits vier Partien auf einen vollen Erfolg warten.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen):

„Es war eine sehr wilde Partie mit einem denkbar schlechten Start für uns. Trotzdem hat sich die Mannschaft auch nach dem 0:3 nicht aufgegeben. Am Ende hätte schon alles zusammenpassen müssen, um dann noch einen Punkt mitzunehmen.“

Der Beste: Daniel Bares (ST, Union Mondsee)

