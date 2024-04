DSG Union Perg beendet in 8-Tore-Spektakel gegen SV Micheldorf Auswärts-Misere!

Details Samstag, 20. April 2024 09:22

Für mächtig Erleichterung im Lager der DSG Union HABAU Perg sorgte der letztwöchige Sieg gegen den unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt aus St. Valentin. Nun galt es für die Mühlviertler im Auswärtsmatch gegen den SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf umgehend nachzulegen und im Idealfall gleichsam den ersten vollen Erfolg auf fremdem Terrain in dieser Spielzeit der LT1 OÖ-Liga einzufahren. Dies gelang letztlich auf absolut spektakuläre Art und Weise: Man setzte sich mit 5:3 durch und setzte jener Negativserie damit ein deftiges Ende.

Mühlviertler drehen frühen Rückstand noch vor der Pause

Vor einer tollen Kulisse von rund 420 Zusehern waren es die Grün-Weißen, die deutlich schwungvoller sowie energiegeladener in die Begegnung starteten und nach gerade einmal neun Minuten durch Robin Mayr-Fälten mit 1:0 in Führung gingen. Es war ein Treffer, der allerdings den Kontrahenten kurzerhand aufzuwecken schien, übernahmen doch fortan die Prandstätter-Schützlinge das Kommando und lieferten in weiterer Folge eine Performance ab, die schlichtweg beeindruckend war. Mit ungemeiner Intensität und Willensstärke bissen sich die Mühlviertler in diese Begegnung und erhöhten mit Fortdauer der ersten Halbzeit kontinuierlich den Druck. Folgerichtig auch der Ausgleich nach einer halben Stunde, als Daniel Steinbauer die Kugel über die Linie drückte und damit den Ausgangszustand wiederherstellte. In weiterer Folge hatten die Hausherren Glück, dass ihnen die Partie nicht endgültig binnen weniger Minuten entglitt, nachdem Cem Aygün gleich mehrfach alleine vor dem heimischem Schlussmann die Nerven versagt waren. Der Angreifer behielt jedoch kühlen Kopf, ließ sich von den vergebenen Großchancen keineswegs beeinflussen und versenkte das Spielgerät in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs dann doch noch in den Grün-Weißen Maschen – Spiel damit gedreht.

Achterbahn-Fahrt in Halbzeit zwei

Halbzeit zwei begann dann mehr oder weniger so, wie die Erste geendet hat: mit einem Treffer von Cem Aygün (48.). Somit kamen die Mühlviertler ideal aus den Kabinen und verdeutlichten damit sogleich ihre Ambitionen, der Auswärts-Misere am gestrigen Abend ein jähes Ende zu setzen. Allerdings gab sich auch der Gastgeber noch nicht geschlagen, blieb nach Balleroberung immer wieder brandgefährlich und verkürzte auf diese Weise durch Daniel Sehr nach 66 Minuten auf 3:2. Die Antwort der Mühlviertler folgte jedoch nur 180 Sekunden später, als Daniel Steinbauer mit seinem zweiten Treffer den zuvorigen Vorsprung wiederherstellte. Einer mittlerweile absolut hektischen Begegnung verpasste dann Luca David Mayr-Fälten nach einem erneuten Konter nochmals gehörig Nervenkitzeln (78.), welches aber schließlich durch Mario Ebenhofer kurz vor Schluss nach einer tollen Aktion beendet wurde und den 5:3-Endstand dieser denkwürdigen Partie markierte. Die Mühlviertler verabschiedeten sich damit, zumindest vorübergehend, aus dem Abstiegskampf der LT1 OÖ-Liga.

Stimme zum Spiel

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Das 0:1 war für meine Mannschaft ein Weckruf. Danach hat sie eine absolut starke Leistung gezeigt. Es ist phasenweise echt wild hin und her gegangen. Der Sieg geht aber auf jeden Fall so in Ordnung.“

Die Besten: Pauschallob bzw. Cem Aygün (ST), Mario Ebenhofer (ST)

Fotocredit: Helmut Dietmaier

