ASK St. Valentin schlittert in nächste Pleite: Deutliche 0:5-Klatsche gegen Union Dietach

Immer tiefer schlittert der ASK Case IH Steyr St. Valentin in den Abstiegskampf der LT1 OÖ-Liga und muss demzufolge gehörig aufpassen, nicht endgültig den Kontakt zum rettenden Ufer zu verlieren: Die Niederösterreicher warten seit mittlerweile neun Partien auf einen vollen Erfolg. Nun empfing man mit der Union PROCON Dietach eine weitere Mannschaft, die in der jüngeren Vergangenheit nicht gerade von Erfolg verwöhnt wurde. Am gestrigen frühen Nachmittag gab die Ruttensteiner-Truppe allerdings wieder ein kräftiges Lebenszeichen ab, deklassierte den Kontrahenten mit 5:0 und schoss diesen damit noch tiefer in die Krise.

Berisha-Hattrick in Durchgang eins sorgt für klare Verhältnisse

So viel vorweg: Was die Union Dietach insbesondere in der ersten Halbzeit an den Tag legte, war schlicht und ergreifend atemberaubend und erinnerte in dieser Form an die Glanzzeiten der diesjährigen Spielzeit. Mit beeindruckendem Tempo-Fußball überrannte der Gast einen völlig neben sich stehenden Kontrahenten vom Anpfiff weg, bestach dahingehend mit einer beneidenswerten Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und sorgte damit bereits binnen der ersten 23 Minuten für mehr als deutliche Verhältnisse: Nachdem Denis Berisha nach gerade einmal wenigen Sekunden den Ball in den Maschen versenkt hatte, erhöhte Efendioglu nach gerade einmal fünf Minuten auf 2:0. Für den nächsten Treffer zeigte sich dann abermals Berisha verantwortlich – kleiner Spoiler: es sollte nicht der Letzte an diesem denkwürdigen Nachmittag gewesen sein. So stach der Angreifer kurz vor der Halbzeit ein weiteres Mal zu und schnürte mit seinem 16. Saisontreffer gleichsam einen Hattrick – 4:0 der damit mehr als deutliche Pausenstand.

Union Dietach schaltet in Verwaltungsmodus

Nach dem Seitenwechsel schraubte der Gast angesichts des ohnehin komfortablen Vorsprungs das Tempo ein wenig zurück und beschränkte sich in weiterer Folge auf die Verwaltung desselbigen. Jene Aufgabe erledigte man mit absoluter Souveränität und Abgeklärtheit, ließ die Ruttensteiner-Truppe doch weiterhin das Spielgerät unbekümmert sowie zielsicher in den eigenen Reihen zirkulieren und verhinderte damit gleichsam, dass die Niederösterreicher in irgendeiner Phase dieser Begegnung wirklich gefährlich werden konnten – bis auf die eine oder andere Halbchance der Elf von Neo-Coach Gerald Engleder schaute dahingehend wenig heraus. Schlussendlich markierte Yusuf Efendioglu nach einem Stanglpass von der rechten Seite den 5:0-Endstand, wodurch man kurzerhand wieder Tabellenrang zwei eroberte.

Stimme zum Spiel

Harald Schreiberhuber (Sektionsleiter Union Dietach):

„Es war ein auch in der Höhe absolut verdienter Sieg. Für uns ist das sehr wichtig, nach den zuletzt schwierigen Wochen wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen. Das ist dann doch ein kleiner Befreiungsschlag gewesen.“

Die Besten: Alberto Prada-Vaga (IV, Union Dietach), Adis Dudakovic (RV, Union Dietach), Denis Berisha (ST, Union Dietach)

