Die Chance auf das Double lebt! ASKÖ Oedt steht nach Sieg gegen SPG Friedburg/Pöndorf im Cup-Halbfinale

Details Mittwoch, 24. April 2024 07:33

Als überlegener Tabellenführer der LT1 OÖ-Liga ging die ASKÖ Oedt als eindeutiger Favorit ins Viertelfinale des ADMIRAL OÖ Landescups, in welchem man es mit einem weiteren Team genannter Spielklasse zu tun bekam. Auf eigener Anlage empfing man die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf. Den Braunauern zeigte man schlussendlich die Grenzen auf, schlug sie mit 3:0 und zog somit ins Halbfinale ein.

Winterneuzugang besorgt Führung

Weil der Platz in Bad Ischl aufgrund der Regenfälle am vergangenen Wochenende unbespielbar und die ASKÖ Oedt somit zum Zuschauen verdammt war, war es dem Leader in gewisser Art und Weise anzumerken, dass der Rhythmus irgendwie fehlte. Man tat sich zunächst auffallend schwer gegen einen Kontrahenten, der in Durchgang eins immer wieder Druckphasen hatte und dabei Halbchancen kreierte. Das Offensivspiel der ASKÖ Oedt war nicht ganz so mitreißend wie zuletzt im Ligabetrieb, als man gleich mehrere spektakuläre Siege am Stück einfuhr. Man brach zwar immer wieder auf dem Flügel durch, spielte die Angriffe aber nicht fertig, weil der letzte Pass meist nicht kam oder zu unpräzise ausfiel. Irgendwie bezeichnend: Das 1:0 in Minute 15 erzielte man unter kräftiger Mithilfe des Konkurrenten. Nach einem folgenschweren Lapsus, unterlaufen in Friedburgs Defensivverbund, schoss Oedts Winterneuzugang Gasper Koritnik aus kurzer Distanz ein.

Favorit schraubt Ergebnis in die Höhe

Nach dem Seitenwechsel schaffte es der Gastgeber, eine Leistungssteigerung zu erzielen, mehr Tempo sowie Präzision ins Spiel zu bringen und somit an die starken Leistungen zuletzt im Ligabetrieb zu erinnern. In Minute 68 gelang das 2:0. Bünyamin Karatas, technisch hochveranlagter Regisseur im Oedt-Mittelfeld, den die Gäste über einige Phasen nicht wirklich in den Griff bekamen, schloss nach einem sehenswerten Dribbling gekonnt ab. Danach kam die SPG noch einmal auf und entwickelte einen gewissen Druck, wirklich zwingend wurde man dabei aber nicht. Den Schlusspunkt setzte dann abermals Karatas, der bei seinem Schussversuch Glück hatte, weil der Ball abgefälscht wurde, sodass er seinen Weg ins Tor fand (80.).

Stimmen zum Spiel:

Kurt Russ (Trainer ASKÖ Oedt):

„Wir haben verdient gewonnen. Es ist ganz wichtig, dass wir im Halbfinale stehen. Wir wollen unbedingt ins Finale kommen und dort gewinnen. Wenn du Oedt bist, erwartet jeder, dass du ins Finale kommst. Ein Pauschallob an die Truppe!“

Ernst Öbster (Trainer SPG Friedburg/Pöndorf):

„Das war eine sehr gute Leistung von uns, auf die wir aufbauen können. Wir scheiden erhobenen Hauptes aus. Das Ergebnis ist zu hoch ausgefallen. Man hat die individuelle Klasse von Oedt in einzelnen Situationen gesehen. Deren Sieg ist verdient.“

Der Beste: Bünyamin Karatas (ZMF, ASKÖ Oedt)

