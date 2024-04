6:1 im Viertelfinale! UFC Ostermiething schießt sich im Cup gegen DSG Union Perg Frust aus dem Ligaalltag von der Seele

Details Mittwoch, 24. April 2024 09:22

Nach zwei Pleiten am Stück und lediglich einem Sieg aus den jüngsten sieben Spielen ging der UFC Stampfl-Bau Ostermiething etwas gefrustet ins Cup-Viertelfinale gegen die DSG Union HABAU Perg. Gegen einen Konkurrenten, von dem man sich vor wenigen Wochen noch mit 0:0 in der LT1 OÖ-Liga getrennt hatte, ergab sich die große Chance, wieder einmal für richtig positive Schlagzeilen zu sorgen und gleichsam ins Halbfinale des ADMIRAL OÖ Landescups einzuziehen. Diese Gelegenheit packte man schlussendlich beim Schopf – und zwar auf absolut spektakuläre Art und Weise.

Hausherren drehen Partie noch in Hälfte eins

Bereits in der 7. Minute stellte der Underdog aus Perg, der im Ligabetrieb zuletzt den Beweis antrat, dass man auch in der Fremde für Zählbares sorgen kann, auf 0:1. Eines vorweg: Es war das einzige Erfolgserlebnis der Gäste an diesem denkwürdigen Abend, ehe man so richtig unter die Räder kam. Jedenfalls profitierte man von einem Eigenfehler im Defensivverbund des Kontrahenten, sodass Offensivmann Samir Mehmeti die Führung besorgen konnte. Danach brauchte die Mühllechner-Truppe sichtlich, um sich zu fangen und gleichsam in den Rhythmus zu finden. Noch vor dem Pausenpfiff schnürte aber Resul Omerovic einen Doppelpack und bracht somit das Momentum wieder auf die Seite des UFC Ostermiething. Nachdem der Stürmer in Minute 35 nach Vorlage von Julien-Lee Richter aus kurzer Distanz erfolgreich gewesen war, markierte er drei Minuten später das 2:1. Er war dabei tief geschickt worden und verwandelte eiskalt.

Gastgeber schrauben Ergebnis in die Höhe

Eine brutal starke Phase erwischte die Mühllechner-Elf unmittelbar nach dem Wiederanpfiff. Man kombinierte dabei Spielfreude mit offensiver Durchschlagskraft und setzte somit dem Kontrahenten, der zusehends in ein Debakel schlitterte, enorm zu. Innerhalb von fünf Minuten legte man drei Tore nach und sorgte dafür, dass das Match zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt endgültig entschieden war. Für das 3:1 zeigte sich Benjamin Taferner nach Vorlage von Alexander Burgstaller verantwortlich (47.). Nur Augenblicke später hebelte man mit einer technisch hochwertigen Kombination durchs Zentrum den Defensivverbund des Gegners geschickt aus, sodass der perfekt freigespielte Richter zum 4:1 einschießen konnte (49.). In der 52. Minute diente ein Standard als Wegbereiter eines weiteren Treffers: Nach einer Ecke von Stefan Federer köpfte Kapitän Jürgen Matscher gekonnt zum 5:1 ein. Den 6:1-Endstand gegen einen am Ende überforderten Kontrahenten besorgte Marco Ovesny, der nach Vorlage von Federer erfolgreich war (71.). Ein Wermutstropfen aus Sicht des UFC Ostermiething bleibt aber: Omerovic musste in der 86. Minute runter, weil er sich am Knöchel verletzte. Das sah gar nicht gut aus!

Stimme zum Spiel:

Christoph Mühllechner (Trainer UFC Ostermiething):

„Über 90 Minuten waren wir klar besser. Jetzt haben wir eine lange Auswärtsfahrt nach Rohrbach vor uns. Wenn man im Halbfinale steht, lautet das klare Ziel Finale. Wir werden uns da gut vorbereiten und wollen gewinnen. Rohrbach ist Erster in der Landesliga. Wir werden sie nicht unterschätzen. Das wird ein 50:50-Spiel. Heute gilt meiner Truppe ein Pauschallob!“

Die Besten: Resul Omerovic (ST, UFC Ostermiething), Julien-Lee Richter (ST, UFC Ostermiething)

