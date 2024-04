SPG Weißkirchen/Allhaming beendet Negativ-Serie: 3:1-Heimerfolg gegen weiter kriselnden ASK St. Valentin!

Details Samstag, 27. April 2024 10:41

Die definitiv schwächste Saisonphase in der LT1 OÖ-Liga durchlebt zurzeit die SPG Weißkirchen/Allhaming – die Zebras warten seit geraumen vier Spielen auf einen vollen Erfolg. Nochmals deutlich düsterer erscheint die Situation allerdings beim heutigen Kontrahenten, dem ASK Case IH Steyr St. Valentin. Die Niederösterreicher gerieten in den vergangenen Wochen und Monaten in eine absolute Negativspirale und müssen nun mit aller Kraft um den Klassenerhalt kämpfen. Bei den Zebras gab es für die Elf von Gerald Engleder allerdings ein erneutes Mal nichts zu holen – 1:3 der Endstand.

Zebras gehen mit komfortabler Führung in die Pause

Nach einer durchwegs ausgeglichenen Anfangsphase, in der der Gast aus St. Valentin dem deutlich besser klassierten Kontrahenten durchwegs auf Augenhöhe begegnete, setzten die Heimischen nach etwas mehr als zwanzig Minuten ein erstes Ausrufezeichen und gingen prompt mit 1:0 in Führung: Nach einer mustergültigen Vorarbeit von Valentin Grubeck versenkte der heute im linken Mittelfeld aufgebotene Emanuel Schreiner die Kugel abgebrüht in den Maschen. Jener Treffer sorgte umgehend dafür, dass bei den Niederösterreichern kurzerhand eine gewisse Unsicherheit im eigenen Spiel aufkam und die krisengeschüttelte Truppe doch ein wenig außer Tritt brachte. Die Zebras hingegen blieben ihrer Linie weiter treu, wichen auch im Anschluss nicht vom Gaspedal und legten wenige Minuten vor dem Gang in die Kabinen durch einen Treffer von Emirhan Gücenoglu nach (38.). Nicht unerwähnt bleiben darf an dieser Stelle, dass die Gastgeber zuvor durch Stefan Spielbichler bereits an der Stange gescheitert waren.

Gästen gehen Energiereserven aus

Dass die Niederösterreicher auch über Moral und Kampfgeist in den eigenen Reihen verfügen, demonstrierte die Engleder-Truppe nach dem Seitenwechsel auf eiskalte Manier: Nach einem Corner in Minute 58 verkürzte man durch Matthias Gattringer kurzerhand auf 1:2 und brachte damit wieder gehörig Spannung in eine zuvor mehr oder minder eindeutige Angelegenheit. Doch die Olzinger-Schüttzlinge zeigten sich von jenem Rückschlag unbeeindruckt und stellten nur sieben Minuten darauf den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Ein Treffer, der bei den Gästen nun sichtlich Spuren hinterließ: Dem ASK gelang es in weiterer Folge nicht mehr, entscheidend an Tempo und Zielstrebigkeit zuzulegen – viel mehr machte sich das Cup-Spiel vom Dienstag zunehmend bemerkbar: die Energietanks der Akteure neigten sich angesichts des dichten Programms dem Ende zu. Somit brachten die Zebras den Sieg unbeschwert über die Zielgerade und fuhren damit die ersten Zähler im Monat April ein. Im Lager der Niederösterreicher verdunkeln sich die Wolken hingegen weiter.

Stimme zum Spiel

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir wollten gestern auf heimischem Rasen unbedingt wieder gewinnen. Die letzten Wochen waren für uns nicht gerade einfach. Dementsprechend wichtig waren auch die drei Punkte. Der Sieg geht in dieser Form auf jeden Fall in Ordnung, auch wenn es sicher nicht unsere beste Leistung war.“

Der Beste: Emanuel Schreiner (LM, SPG Weißkirchen/Allhaming)

