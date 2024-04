Friedburg/P. dominiert Union St. Martin/M. mit einem klaren 3:0-Sieg

Details Samstag, 27. April 2024 18:20

Im spannenden Aufeinandertreffen zwischen der SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf und der SU STRASSER Steine St. Martin/M. konnte die Heimmannschaft einen deutlichen und verdienten Sieg einfahren. Mit einem überzeugenden 3:0-Endstand bewies Friedburg/P. seine Stärke auf dem Feld und ließ den Gästen aus St. Martin/M. keine Chance. Der Halbzeitstand von 3:0 spiegelte bereits die Überlegenheit der Heimmannschaft wider, die auch in der zweiten Hälfte des Spiels ihre Führung souverän verteidigte.

Ein starker Start und eine dominante erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer bewegenden Trauerminute, die der Heimmannschaft zusätzliche Motivation zu geben schien. Bereits in der vierten Minute zeigte die SPG Friedburg/P. mit einer riesigen Chance durch Leonard Jigalov, dass sie das Spiel dominieren wollten. Der Gästekeeper verhinderte zwar den frühen Rückstand, doch das anfängliche Kräftemessen endete bald mit einem Vorteil für die Heimmannschaft. In der neunten Minute brach Friedburg/P. den Bann und erzielte das erste Tor, gefolgt von einem spektakulären Volley durch Lukas Preiner in der elften Minute zum 2:0. Markus Wallner überlief die Abwehr der Gäste und versenkte den Ball souverän zum 3:0 in der 43. Minute, was den Halbzeitstand besiegelte.

Verwaltung des Spiels und verpasste Chancen

In der zweiten Halbzeit verwaltete Friedburg/P. gekonnt seinen Vorsprung. Trotz einiger Chancen für St. Martin, insbesondere durch den auffälligen Wild mit der Nummer 14, konnte die Gastmannschaft die solide Verteidigung der Heimmannschaft nicht überwinden. Sascha Sigl, der Torhüter von Friedburg/P., bewies seine Klasse mit einem herausragenden Save gegen Wild. Die Heimmannschaft ließ ebenfalls nicht nach und erarbeitete sich weitere Großchancen durch Reitter und Wallner, die jedoch ungenutzt blieben.

Obwohl das Spiel in der zweiten Hälfte an Intensität verlor und von vielen Fouls geprägt war, blieb Friedburg/P. die dominierende Mannschaft. St. Martin fand keine Mittel, um die Abwehr der Heimmannschaft zu durchbrechen, und verpasste es, das Blatt zu wenden. Der Endstand von 3:0 unterstreicht die Effektivität von Friedburg/P.s Angriff sowie die Stabilität seiner Verteidigung, die den Gästen keine Chance ließ, ins Spiel zurückzukommen. Mit dieser überzeugenden Leistung stellte die SPG Friedburg/Pöndorf einmal mehr ihre Ambitionen in der Liga unter Beweis.

Details

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter The Voice erstellt.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.