„Wir bleiben demütig!“ – Friedburg-Trainer Ernst Öbster nach 3:0-Heimerfolg gegen SU St. Martin/M. im Interview

Richtig stark präsentiert sich die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf in diesen Wochen. Nach dem so mitreißenden 5:1-Heimerfolg gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf und der ansprechenden Leistung im Landescup gegen die ASKÖ Oedt trotz Ausscheidens sorgte man heute wieder für richtig Bewegung auf dem Punktekonto, als man die in der LT1 OÖ-Liga besser klassierte SU Strasser Steine St. Martin/M. mit 3:0 in die Knie zwang. Man ist gegenwärtig auf einem brutal guten Weg, dem zeitnah noch weitere Etappen hinzugefügt werden sollen und der schlussendlich zur frühzeitigen Fixierung des Klassenerhalts führen soll. Ligaportal.at sprach nach diesem elementar wichtigen Sieg mit Trainer Ernst Öbster und bat St. Martins Coach Andreas Luksch um ein Statement.

Ligaportal: Wie lautete heute das Erfolgsrezept?

Öbster: „Das hat schon mit dem Micheldorf-Spiel seinen Anfang genommen. Wir investieren extrem viel und sind von Anfang an da. Dass wir kicken können, haben wir schon vorher gewusst. Wir sind heute schnell in Führung gegangen und haben das trocken heimgespielt. Es war eine abgeklärte Leistung. Wir haben gegen einen sehr starken Gegner verdient gewonnen.“

Ligaportal: Könnt ihr den Abstiegskampf somit hinter euch lassen?

Öbster: „Wir bleiben demütig. Es wäre fahrlässig, wenn wir glauben würden, dass wir durch sind. Der 14. Platz in der Tabelle ist relevant. Da steht aktuell Pregarten. Sie machen ihre Hausaufgaben, was nicht überraschend ist. Wir schauen aber nicht, was andere machen. Wir haben alles in der eigenen Hand und schauen von Runde zu Runde. Das sind lauter Endspiele für uns. Ich denke, dass es relativ lange spannend bleiben wird, weil die Liga extrem stark und ausgeglichen ist.“

Ligaportal: Welcher Tabellenplatz ist heuer noch möglich für euch?

Öbster: „Wenn man in einen Flow kommt, ist einiges möglich. Alles ist eng beisammen. Da kann man gleich ein paar Plätze nach oben springen oder auch verlieren. Unser vorrangiges Ziel ist, dass wir so schnell wie möglich den Druck, hinten reinzurutschen, wegbekommen. Vor der Saison war ein einstelliger Tabellenplatz das Ziel. Das hat sich nicht geändert.“

Ligaportal: Die Statistik zeigt, dass ihr euch zuhause viel leichter tut als auswärts. Warum ist das so?

Öbster: „Ich habe das in der Vergangenheit selber als Spieler erlebt. Damals waren wir auswärtsstark und uns wurde eine Heimschwäche nachgesagt. Jetzt wird von einer Auswärtsschwäche geredet. Beides ist nicht der Fall. Mir ist es komplett egal, wo wir unsere Punkte holen. Wir treten auswärts nicht anders auf als zuhause. Ich glaube, dass es keinen speziellen Grund gibt.“

Statement von St. Martins Trainer Andreas Luksch zur Auswärtsniederlage:

„Es war heute ein kollektives Versagen in den ersten 30 Minuten. In dieser Phase haben wir das Spiel verschenkt. Wir waren zu unkonzentriert und nicht bei der Sache. Diese Niederlage müssen wir so hinnehmen.“

Die Besten: Lukas Preiner (ZDMF, SPG Friedburg/Pöndorf), Marko Peric (ZDMF, SPG Friedburg/Pöndorf)

