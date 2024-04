Nach 3:1-Heimsieg gegen UFC Ostermiething: SV sedda Bad Schallerbach jetzt punktgleich mit Tabellenzweiten Union Dietach

Details Samstag, 27. April 2024 21:35

Der SV sedda Bad Schallerbach durchlebt aktuell eine intensive, fordernde Phase. Erst unter der Woche war man im Landescup im Einsatz gewesen, als man mit einem souveränen Sieg gegen die Truppe aus St. Valentin den Halbfinaleinzug fixierte und somit die Chance auf die Titelverteidigung wahrte. Heute sorgte man auch in der LT1 OÖ-Liga für positive Schlagzeilen. Den UFC Stampfl-Bau Ostermiething, ebenfalls ein Cup-Halbfinalist (6:1 gegen die DSG Union Perg), zwang man dank dreier Tore von Stürmer Alexander Fröschl mit 3:1 in die Knie und schloss im Ranking damit auf die Union Dietach auf, welche auf heimischem Kunstrasen nicht über ein 0:0 gegen die DSG Union Perg hinauskam.

Gäste gleichen frühen Rückstand aus

Die Renner-Truppe begann druckvoll und sorgte sofort für mächtig Betrieb im Angriffsdrittel. Folgerichtig stellte der in diesen Wochen so formstark agierende Stürmer Alexander Fröschl in Minute 11 auf 1:0. Er war von Offensivkollege Daniel Gremsl in Szene gesetzt worden und traf mit einem platzierten Schuss ins lange Eck. Darauf hatte aber der UFC Ostermiething, der in Hälfte eins noch gut dagegenhalten konnte, eine adäquate Antwort. Stürmer Julien-Lee Richter besorgte in Minute 27 den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Fröschl legt zwei weitere Tore nach

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die sedda-Elf aktiv und zwang dem Kontrahenten immer mehr ihr Spiel auf. Man kombinierte jene dominante Spielweise mit offensiver Durchschlagskraft und brachte den Gast somit an die Grenzen. In der 61. Minute markierte Fröschl die abermalige Führung, indem er nach einer Flanke des eingewechselten Bayram Gas mit dem Kopf zur Stelle war. Nur Augenblicke später der nächste Dämpfer für den UFC Ostermiething: Nach einer Torchancenverwertung sah Julian Vincetic glatt Rot und musste frühzeitig runter. In Unterzahl fing sich die Mühllechner-Truppe noch einen weiteren Treffer. Fröschl, der mit seiner Schnelligkeit, seiner mannschaftsdienlichen Spielweise und seiner Zweikampfstärke von elementarer Bedeutung für den SV sedda Bad Schallerbach ist, besorgte in Minute 77 den 3:1-Endstand mit einem scharfen Schuss ins lange Eck. „Ihm kommt sicher unsere offensive Ausrichtung zugute. Ich bin davon überzeugt, dass er am Ende in der Torschützenliste ganz vorne dabei sein wird. Er wird sicher noch einige Tore machen“, betont Fröschls Coach Erich Renner.

Stimmen zum Spiel:

Erich Renner (Trainer SV sedda Bad Schallerbach):

„Wir haben dem Gegner das Spiel aufgezwungen. Ostermiething war sehr defensiv eingestellt. Das haben wir gut ausnutzen können. Wir haben aus den vielen Chancen zu wenig gemacht. Wir haben aber auch wenig zugelassen.“

Christoph Mühllechner (Trainer UFC Ostermiething):

„Wir haben in der ersten Hälfte gut dagegengehalten und auch den Ausgleich gemacht. Spätestens mit dem 3:1 war das Spiel dann entschieden. Es war ein verdienter Sieg für Bad Schallerbach.“

Die Besten: Alexander Fröschl (ST, SV sedda Bad Schallerbach), Valentin Frank (IV, SV sedda Bad Schallerbach), Josef Gruber (TW, SV sedda Bad Schallerbach)

