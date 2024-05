2:1-Sieg gegen den SV Bad Ischl – ASKÖ Oedt steht unmittelbar vor dem Titelgewinn

Details Mittwoch, 01. Mai 2024 11:16

Nicht erst einmal hatte sich die ASKÖ Oedt, überragender Tabellenführer der LT1 OÖ-Liga, auf dem kleinen, engen Platz des SV Zebau Bad Ischl in der Vergangenheit auffallend schwergetan. Gestern realisierte man aber einen 2:1-Favoritensieg im Nachtragsspiel und hat somit satte 14 Zähler Vorsprung auf die ersten Verfolger im Ranking. Am kommenden Wochenende kann man also den Titel frühzeitig fixieren. Es wäre die zweite Meisterschaft in Folge für die ASKÖ Oedt.

Heimelf geht in Führung

Vor rund 250 Zuschauern entwickelte der Favorit sofort Druck und störte den Spielaufbau des Kontrahenten konsequent durch hohes Pressing, sodass dieser nicht wirklich zur Entfaltung kam. Durch Chinonso Emmanuel Eziekwe, Nenad Vidackovic und Filip Breskic kam man umgehend zu enorm aussichtsreiche Chancen. Man ließ diese aber ungenützt verstreichen. In der 26. Minute schlug dann der SV Bad Ischl zu. Winterrückkehrer Filip Halgos, ein wichtiges Puzzleteil im Spiel der Heissl-Truppe im Frühjahr, stellte per verwandeltem Strafstoß auf 1:0. Nur sieben Minuten später aber die adäquate Antwort des Tabellenführers: Man brach wieder einmal zielstrebig über den Flügel durch und brachte das Leder ins Zentrum, wo Eziekwe aus einem Gestocher den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte. Auch danach blieb die ASKÖ Oedt richtig aktiv und kreierte weitere Chancen. Vidackovic verpasste es aber, schon in Halbzeit eins das Match komplett zu drehen. Die Zebau-Elf strahlte indes regelmäßig im Umschaltspiel eine gewisse Gefahr aus, für einen weiteren Treffer reichte es aber nicht.

Vidackovic fixiert mit Treffer Auswärtssieg

Nach dem Seitenwechsel bespielte der Gast nicht mehr so konsequent die Flügel, wie man es noch in Hälfte eins getan und womit man dem Kontrahenten richtig zugesetzt hatte. Man verlagerte die Ballbesitzphasen vermehrt ins Zentrum, wo es auf dem ohnehin schon kleinen Platz enorm eng wurde. Der SV Bad Ischl blieb indes stets gefährlich und fand durch Stürmer Mario Petter in Minute 74 eine gute Chance vor, um abermals in Führung zu gehen. Was Effizienz im vordersten Drittel bedeutet, demonstrierte dann die Russ-Truppe zum Leidwesen aller Heimischen in Minute 82: Vidackovic, Führender der Torschützenliste, traf aus einem Gestocher und kurzer Distanz zum 1:2-Endstand. Danach verzeichnete der Gastgeber noch eine Top-Chance, konnte daraus aber kein Kapital schlagen.

Stimme zum Spiel:

Kurt Russ (Trainer ASKÖ Oedt):

„Wir mussten bis zum Schluss zittern, weil wir die Chancen nicht gemacht haben. Wir hätten schon viel früher für Ruhe sorgen können. Das ist uns leider nicht gelungen. Ein Pauschallob an die Mannschaft!“

Der Beste: Nenad Vidackovic (ST, ASKÖ Oedt)

Details

