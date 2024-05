Im Duell der besten Frühjahrs-Teams: Union Mondsee knöpft Spitzenreiter ASKÖ Oedt einen Punkt ab!

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:23

Eine absolut atemberaubende Serie, acht ungeschlagene Spiele in Folge mitumfassend, galt es für die Union Raiffeisen Mondsee am heutigen Freitagabend gegen den souveränen Tabellenführer ASKÖ Oedt zu verteidigen. Die Russ-Truppe ist in dieser Saison der LT1 OÖ-Liga ein weiteres Mal das Maß aller Dinge und steht sechs Runden vor Schluss kurz vor dem Titelgewinn. Gegen die Plasser-Truppe musste man sich am heutigen Abend allerdings mit einem 1:1 begnügen.

Torchancen in Durchgang eins (noch) Mangelware

Vor einer tollen Kulisse von rund 350 Zusehern entwickelte sich vom Beginn an ein wahres Spitzenspiel, das den Ansprüchen vollends gerecht wurde – immerhin trafen die zwei besten Mannschaften der Rückrunde aufeinander. Nichtsdestotrotz spielte sich das Match über weite Strecken des ersten Durchgangs im Mittelfeld ab. Schlicht und ergreifend zu kompakt und diszipliniert traten dahingehend die beiden Abwehrreihen auf, um ernsthafte Gefahr aufkommen zu lassen. Bis auf die eine oder andere Halbchance geizte das Duell dementsprechend mit hochkarätigen Szenen – folgerichtig ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Rasante zweite Hälfte ohne Sieger

So viel vorweg: Was die erste Halbzeit noch vermissen ließ, wurde von beiden Teams nach dem Seitenwechsel auf schnellste Art und Weise nachgeholt. So ging man hier wie da nochmals deutlich zielstrebiger ans Werk, brachte zudem eine gewisse Geradlinigkeit ins Spiel und stellte den jeweiligen Defensivverbund fortan immer wieder vor Herausforderungen. Dahingehend klopften zunächst insbesondere die Hausherren gleich in doppelter Manier am Führungstreffer an: Ernst Grunder nach einem Eckball sowie Simon Nussbaumer per Schuss scheiterten allerdings binnen fünf Minuten am Aluminium. Besser, weil schlichtweg präziser machte es Letzterer dann in Minute 77, als er einen unzureichend abgewehrten Abschluss aus kurzer Distanz unter die Latte hämmerte und den Gastgeber damit eine gute Viertelstunde vor Schluss gegen den Tabellenführer in Führung brachte. Jener Vorsprung hielt jedoch keine vier Minuten: So versenkte Momente später der eingwechselte Lukas Paulik, Ex-Akteur der Union Mondsee, einen gefühlvollen Schuss in den Maschen und stellte so prompt den Ausgangszustand wieder her. In einer nun absolut hektischen Schlussphase hatten beide Teams noch den Lucky-Punch am Fuß, Kapital schlagen konnte man daraus allerdings hier wie da nicht mehr.

Stimme zum Spiel

Johann Loibichler (Sportlicher Leiter Union Mondsee):

„Es war heute ein richtiges Spitzenspiel. Gegen Oedt hängen die Trauben immer hoch. Vor allem in der zweiten Halbzeit ist es wild hin und her gegangen. Das war eines der besten und emotionalsten Unentschieden, seit ich hier in Mondsee tätig bin. Wir haben momentan eine super Stimmung in der Mannschaft, wir kämpfen alle für uns gegenseitig, und so läuft es zur Zeit wirklich super. Ein Pauschallob an die Mannschaft! Das Unentschieden ist heute sehr gerecht. “

Die Besten: Franz Jörgner (TW, Union Mondsee), Tobias Reischl (ZM, Union Mondsee), Simon Nussbaumer (ST, Union Mondsee) bzw. Nenad Vidackovic (ST, ASKÖ Oedt)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.