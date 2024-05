DSG Union Perg macht weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt: Deutlicher 4:1-Heimsieg gegen SPG Weißkirchen/Allhaming!

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:43

Die DSG Union HABAU Perg schaffte es in den vergangenen Wochen, durch konstante Punktgewinne dem Klassenerhalt in der LT1 OÖ-Liga immer näher zu kommen. Gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming hieß es für die in dieser Spielzeit so heimstarke Prandstätter-Truppe jenen Trend zu bestätigen und den nächsten Schritt im Kampf gegen den Abstieg zu gehen. Dies gelang schlussendlich auf absolut beeindruckende Art und Weise: Die Mühlviertler rangen die Zebras deutlich mit 4:1 nieder und setzten damit ein weiteres Statement an die Konkurrenz.

Gastgeber in Durchgang eins mit Machtdemonstartion

Die Schützlinge von Coach Jürgen Prandstätter legten dabei einen furiosen Start hin, überrannten den Kontrahenten vom Anpfiff weg und stellten nach nicht einmal 180 Sekunden durch Cem Aygün auf 1:0. Auch im Anschluss schienen die Hausherren keinen Millimeter vom Gaspedal zu weichen, spielten unbekümmert sowie enorm geradlinig auf und sorgten damit in der Anfangsphase für absolut deutliche Machtverhältnisse auf dem Rasen. Jene wurden dann nach etwas mehr als zwanzig Minuten nochmals unterstrichen: Mario Ebenhofer nahm dabei einen Schnitzer im Aufbauspiel der Gäste dankend an und versenkte die Kugel sichtlich unbeeindruckt im Gehäuse. Dass es schließlich "nur" mit 0:2 in die Pause ging, konnten die Zebras der Leichtfertigkeit der Mühlviertler verdanken, die vor dem Gang in die Kabinen gleich mehrfach aus aussichtsreichen Positionen einen weiteren Treffer verpassten.

Zebras verpassen nach Anschlusstreffer Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel folgte dann prompt die Antwort auf eine aus Sicht der Olzinger-Elf definitiv enttäuschende erste Halbzeit: Samuel Grillmayr schmetterte einen Abschluss aus guter Position neben dem Pfosten ins Tor und verkürzte damit kurzerhand auf 1:2. Die Gäste, durch jenen Treffer zweifelsohne wieder zum Leben erweckt, drängten in weiterer Folge mit neuem Selbstbewusstsein auf den Ausgleich. Just in dieser Phase, in welcher die Zebras immer mehr an Oberwasser gewinnen konnten, stach allerdings der Gastgeber ein weiteres Mal an diesem Abend zu und zerstörte damit die Comeback-Hoffnungen der Weißkirchner auf absolut brutale Art und Weise. Markus Derntl-Saffertmüller blieb nach einem Foul-Elfmeter eiskalt und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her (73.). Spätestens sieben Minuten später war dann die Partie endgültig entschieden, Can Öncel schoss zum 4:1-Endstand ein. Damit gelang den Mühlviertlern eindrucksvoll die Revanche für die empfindliche 0:4-Pleite im Herbst – zugleich legte man im Kampf um den Klassenerhalt mustergültig vor.

Stimme zum Spiel

Jürgen Prandstätter (Trainer DSG Union Perg):

„Wenn man gegen eine Top-Mannschaft wie Weißkirchen zuhause 4:1 gewinnt, hat man vieles richtig gemacht. Die Jungs haben das unglaublich gut gemacht. Die Partie stand eigentlich nur nach dem Anschlusstreffer kurz einmal auf der Kippe. Wir hätten aber eigentlich schon zur Pause höher führen müssen. So war es aber dennoch ein verdienter Sieg und ein weiterer wichtiger Schritt zu unserem Ziel „Klassenerhalt“. Ein großes Pauschallob an die ganze Mannschaft!“

Der Beste: Markus Derntl-Saffertmüller (IV, DSG Union Perg), Mario Ebenhofer (ST, DSG Union Perg)

