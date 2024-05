"Seit dem Vorbereitungsstart laufen gewisse Dinge in die falsche Richtung" - Union Ostermiethings Trainer Christoph Mühllechner nach 0:3-Pleite gegen SPG Friedburg/Pöndorf im Interview

Details Samstag, 04. Mai 2024 00:20

Die Union Stampf-Bau Ostermiething durchlebt in diesen Wochen und Monaten alles andere als einfache Zeiten in der LT1 OÖ-Liga. Der Flow, der die Mühllechner-Truppe in der ersten Saison-Hälfte noch so ausgezeichnet hatte, ist längst abhandengekommen. Gegen die SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf setzte es am Freitagabend eine weitere empfindliche 0:3-Pleite (Spielbericht). Dadurch findet man sich nun auf dem achten Tabellenrang wieder – der Tiefpunkt in der bisherigen Spielzeit. Ligaportal.at sprach nach der Partie mit dem Übungsleiter der Union, Christoph Mühllechner.

Ligaportal.at: Wie schätzen Sie die 0:3-Niederlage gegen Friedburg ein? Wo liegen die Gründe für das unzufriedenstellende Ergebnis?

Mühllechner: „Die geht absolut in Ordnung. Friedburg war über neunzig Minuten die bessere Mannschaft und hat sich die drei Punkte mehr als verdient. Mit dem 0:3 sind wir, so ehrlich muss man sein, auch gut bedient. Wir sind kaum in die Zweikämpfe gekommen, haben nicht den Willen, die Situationen unbedingt verteidigen zu wollen, auf den Platz gebracht. Das war von uns schon enttäuschend.“

Ligaportal.at: In der Rückrunde konntet ihr erst zwei Spiele für euch entscheiden. Warum läuft es im Frühjahr nicht mehr so rund?

Mühllechner: „Ich werde nicht alle Gründe preisgeben. Intern sind uns die aber schon bekannt. Es ist eine Mischung aus vielen Sachen. Dazu kommen viele Verletzte – das will ich aber nicht als Ausrede gelten lassen. In Wahrheit laufen seit dem Start der Vorbereitung gewisse Dinge in die falsche Richtung. Da müssen wir schleunigst schauen, dass wir die wieder in den Griff bekommen und gestärkt aus dieser Situation herauskommen.“

Ligaportal.at: Woran gilt es in den letzten Wochen noch anzusetzen, um noch eine Trendumkehr einzuleiten?

Mühllechner: „Jetzt geht es einmal darum, die Köpfe wieder aufzurichten. Dann wollen wir uns in den nächsten Wochen nochmal richtig ins Zeug legen und um jeden Punkt raufen. Außerdem wartet noch das Cup-Halbfinale auf uns, wo wir eine gute Figur abgeben wollen. In der Meisterschaft gilt es jetzt in den verbleibenden Runden, sich nochmals ordentlich zu präsentieren und so viele Punkte wie möglich noch mitzunehmen.“

Ligaportal.at: In der nächsten Runde geht es gegen die SU Bad Leonfelden. Wie schätzen Sie den Gegner ein?

Mühllechner: „Für Bad Leonfelden geht es um den Abstieg. Das wird sicherlich kein leichtes Spiel werden, die werden alles raushauen. Wir werden da aber auch sicher nicht hinfahren und ihnen die Punkte schenken.“

