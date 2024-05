Nullnummer beim SV Micheldorf! Union Dietach muss sich gegen Kremstaler mit Punkt begnügen

Details Samstag, 04. Mai 2024 09:31

Eine Art Trendumkehr gelang dem SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf am vergangenen Wochenende, als man nach zwei heftigen Pleiten mit insgesamt zehn Gegentreffern nicht nur eine kompakte Abwehrleistung ablieferte, sondern auch das Ergebnis mit 3:1 absolut positiv gestalten konnte. Gegen die Union PROCON Dietach bot sich nun im Zuge der 25. Runde der LT1 OÖ-Liga die Möglichkeit, umgehend nachzulegen und tabellarisch den Druck auf die Top-Fünf des Rankings zu erhöhen. Dies gelang nur beschränkt. In einer umkämpften Partie holten die Kremstaler schlussendlich ein 0:0.

Grün-Weißen mit Dominanz pur - aber ohne Tore

Dabei startete die Heim-Truppe von Coach Falko Feichtl vor einer tollen Kulisse, rund 500 Zuschauer mitumfassend, bärenstark in die Begegnung. Die Gastgeber verstanden es in Durchgang eins ungemein, den Ball geschickt in den eigenen Reihen zirkulieren zu lassen, die Partie damit über weite Strecken klar zu dominieren und immer wieder punktuell für brandgefährliche Nadelstiche in der Offensive zu sorgen. Dabei stellte man den Kontrahenten immer wieder vor Herausforderungen und schrammte des Öfteren denkbar knapp an einer, zu diesem Zeitpunkt durchwegs verdienten, Führung vorbei. Nichtsdestotrotz muss man sich dahingehend allerdings auch an der eigenen Nase packen, ließ man doch gerade den einen oder anderen hundertprozentigen „Sitzer“ leichtfertig liegen und verpasste es dadurch, vor der Pause für einen Vorteil hinsichtlich des weiteren Spielverlaufs zu sorgen.

Konträres Bild in Halbzeit zwei

Nach dem Seitenwechsel änderte sich die Charakteristik der Begegnung schlagartig: So kamen die Ruttensteiner-Schützlinge deutlich giftiger, agiler, ja schlichtweg zielstrebiger aus den Kabinen und nahmen folgerichtig das Heft in die Hand. Auf der Gegenseite gelang es den Grün-Weißen nicht mehr, die in Halbzeit eins gezeigte Performance zu prolongieren – ein Umstand, der zum einen zweifelsohne der nun deutlich stärkeren Leistung des Kontrahenten geschuldet war – man schnürte den Gastgeber nun regelrecht in dessen Hälfte ein. Zum anderen brachte die Feichtl-Elf aber auch nicht mehr jene defensive Geschlossenheit auf den Rasen, die es der Union Dietach zuvor noch so schwer gemacht hatte, die zweifelsohne enorme offensive Qualität in Szene zu setzen. Zudem gelang es nur noch kaum, sich aus dem nun immer stärker werdenden Druck spielerisch zu befreien und folglich für Entlastung zu sorgen. Schlussendlich hievte man jedoch, trotz jener fast 45-minütigen Drangperiode der Gäste, das Remis über die Zeit und teilte damit mit dem besser klassierten Kontrahenten die Punkte.

Stimme zum Spiel

Falko Feichtl (Trainer SV Micheldorf):

„Es waren zwei konträre Halbzeiten. Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft, nach der Pause hat dann Dietach groß aufgespielt. Dementsprechend war es ein gerechtes Unentschieden.“

Die Besten: Thomas Helmberger (IV, SV Micheldorf), Niklas Grafinger (ZM, SV Micheldorf) bzw. Alberto Prada-Vaga (IV, Union Dietach)

