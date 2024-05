Frisch gebackener Meister feiert nächsten vollen Erfolg: ASKÖ Oedt bezwingt daheim ASK St. Valentin klar mit 3:0!

Details Freitag, 10. Mai 2024 23:32

Für ein kräftiges aber zugleich auch absolut notwendiges Lebenszeichen sorgte am vergangenen Wochenende der ASK Case IH Steyr St. Valentin, als man das Tabellenschlusslicht der LT1 OÖ-Liga aus Wels klar mit 5:0 bezwang und dadurch weiter auf den Klassenerhalt hoffen darf. Nun ging es allerdings gegen die ASKÖ Oedt, welche bereits vorgestern durch das Remis zwischen Weißkirchen und Dietach zum diesjährigen Meister gekürt wurde und somit nochmals befreiter aufspielen konnte. Letztlich gaben sich die Trauner erneut keine Blöße und bezwangen die Niederösterreicher ungefährdet mit 3:0.

Oedt vor der Pause per Doppelschlag eiskalt

Dabei legte der Underdog aus St. Valentin zunächst durchwegs ansprechend und bestimmt los: Mit einer schlicht und ergreifend unbekümmerten sowie erfrischenden Art und Weise traten die Gäste dem frischgebackenen Meister gegenüber und kamen so in der Anfangsviertelstunde durchwegs zu vielversprechenden Einschussmöglichkeiten. Kapital daraus schlagen konnte man allerdings nicht. Wie das Tore schießen funktioniert, demonstrierten dann die Hausherren nach etwas mehr als einer halben Stunde eindrucksvoll, als man mit zwei Treffern binnen sechs Minuten kurzum für klare Verhältnisse sorgte und damit den weiteren Spielverlauf maßgebend beeinflusste. So trafen Nenad Vidackovic sowie Chinonso Emmanuel Eziekwe in absoluter Torjägermanier und sorgten somit für eine aus heimischer Sicht zweifelsohne beruhigende 2:0-Pausenführung.

Titelgewinn wird mit Heimsieg gekrönt

Dass es gegen die ASKÖ Oedt ohnehin brutal schwer zu bestehen ist, müsste ohnehin weitreichend bekannt sein. Umso schwieriger wird die Situation jedoch dann, wenn man gegen die qualitativ so hochwertige Truppe auch noch in Rückstand gerät und der Abteilung Attacke in weiterer Konsequenz immer wieder Räume offenbaren muss, die diese eiskalt bespielt. Spätestens nach dem 3:0 in Minute 50, abermals durch Nenad Vidackovic, schienen somit die letzten Hoffnungen auf Zählbares der Niederösterreicher dahin. Nichtsdestotrotz gaben sich die Gäste keineswegs auf, kämpften weiterhin enorm tapfer sowie diszipliniert und erschwerten es so dem neuen Meister, das Torkonto noch weiter in die Höhe zu schrauben. Dahingehend mussten sich die Trauner allerdings auch selbst an der Nase packen, vergab man doch auch in der verbleibenden Spielzeit noch den einen oder anderen Sitzer und damit gleichsam einen noch eindeutigeren Heimsieg. Wirklich in Gefahr geriet dieser jedoch ohnehin zu keinem Zeitpunkt mehr – die Gastgeber krönten den schon eingeheimsten Meistertitel mit weiteren drei Punkten und verschärften gleichsam die schwierige Situation des Kontrahenten nochmals entscheidend.

Stimme zum Spiel

Markus Müller (Sektionsleiter ASKÖ Oedt):

„St. Valentin hat das vor allem am Anfang schon sehr gut gemacht und sich sehr in diese Partie gekämpft. Auch nach dem 3:0 haben sie sich nie aufgegeben und immer dagegengehalten. Der Sieg ist auf jeden Fall verdient und hätte durchaus auch höher ausfallen können. Da waren wir dann aber in der einen oder anderen Situation nicht mehr zu 100 Prozent bei der Sache.“

Die Besten: Bünyamin Karatas (ZM, ASKÖ Oedt), Nenad Vidackovic (ST, ASKÖ Oedt)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.