Nach sechs Pleiten am Stück: SU Bad Leonfelden gibt mit Heim-Erfolg gegen Union Ostermiething kräftiges Lebenszeichen ab!

Die SU Vortuna Bad Leonfelden rutschte in den vergangenen Wochen und Monaten durch sechs Pleiten in Serie in eine Art Negativ-Spirale und folglich auch unweigerlich in den den Abstiegskampf der LT1 OÖ-Liga. Dementsprechend unter Zugzwang standen die Mannen von Coach Hubert Zauner vor dem gestrigen Duell mit der ebenfalls kriselnden Union Stampfl-Bau Ostermiething, wollte man doch den Anschluss ans rettende Ufer auf keinen Fall verlieren. Letztlich bewies man Nervenstärke, blieb auch nach Rückstand konzentriert und besiegte die Brauner schlussendlich mit 3:2.

Hausherren wachen nach frühem Weckruf auf

Denkbar ungünstig starteten die Gastgeber in diese Begegnung, als man durch einen Treffer von Resul Omerovic nach gerade einmal 180 Sekunden prompt ins Hintertreffen gelangte und somit umgehend einem Rückstand hinterherlaufen musste. Doch die Mühlviertler blieben, trotz der zuletzt so schwierigen und psychisch herausfordernden Wochen, absolut unbeeindruckt, blieben ihrem Matchplan treu und fanden nach ungefähr zwölf Minuten die ideale Antwort auf anfangs erwähnten Rückschlag. David Radouch bugsierte die Kugel über die Linie und stellte auf 1:1. In weiterer Folge entwickelte sich ein umkämpftes Spiel, in dem der Gast, bei welchem es in der jüngsten Vergangenheit auch nicht gerade nach Wunsch lief, stets eine gewisse Gefahr im Umschaltspiel ausstrahlte und auf diese Weise geradlinig vor dem Gehäuse auftauchte. Doch auch die Hausherren legten eine zweifelsohne ansprechende Performance hin, bewiesen Einsatz und Willenskraft und gingen schließlich kurz vor der Pause nach einer etwas unübersichtlichen Situation durch Stepan Krunert sogar in Führung – die Partie damit gedreht (44.).

Gastgeber hieven drei Punkte über die Runden

Dass die Zauner-Schützlinge den Ernst der Lage erkannt hatten, bewiesen sie wie bereits berichtet schon in Durchgang eins. Kurz nach dem Seitenwechsel bestätigten dies die Mühlviertler umgehend auf absolut beeindruckende Art und Weise, als man schlicht und ergreifend überzeugender und selbstbewusster aus der Kabine kam und kurzerhand einen weiteren Treffer nachlegte: Felix Ratzenböck versenkte das Spielgerät mit einem gefühlvollen sowie präzisen Abschluss zum 3:1 und ließ dabei Gäste-Keeper Fabio Gruszka keine Chance. Im Anschluss waren es die Gäste, die angesichts der Ausgangslage gezwungen waren, offensive Akzente zu setzen. Dahingehend fand die Mühllechner-Elf immer wieder, vor allem nach Balleroberung, geschickte Lösungen, scheiterte allerdings an der letzten Entschlossenheit im entscheidenden Moment oder an der diesmal so bissigen Gangart der Hausherren, die es dem Kontrahenten mit ungemeiner Leidenschaft enorm schwer machten, zwingende Torchancen zu kreieren. Der Anschlusstreffer von Benjamin Taferner in der Nachspielzeit dieser Partie kam schlussendlich zu spät, die Mühlviertler feierten nach sechs sieglosen Spielen in Serie wieder einen vollen Erfolg und gaben dadurch ein kräftiges Lebenszeichen im Kampf gegen den Abstieg ab.

Stimme zum Spiel

Dominik Mach (Sportlicher Leiter SU Bad Leonfelden):

„Ich denke, dass der Sieg heute absolut in Ordnung geht. Ostermiething war zwar immer wieder einmal gefährlich, man hat aber einfach gemerkt, dass wir den Sieg mehr wollten. Jetzt fahren wir nächste Woche zu einem enorm wichtigen Spiel nach Bad Ischl, worauf wir uns aber schon sehr freuen.“

Die Besten: Manuel Gierlinger (TW, SU Bad Leonfelden), Stepan Krunert (ZDM, SU Bad Leonfelden), David Radouch (ST, SU Bad Leonfelden)

