Doppelpack gegen SV Grün-Weiß Micheldorf: Gelingt St. Martins David Berger der Sprung in den Profifußball?

Weil die direkten Konkurrenten in der Tabelle der LT1 OÖ-Liga in diesen Tagen und Wochen regelmäßig stolpern, ergab sich heute für die SU Strasser Steine St. Martin/M. die große Chance, mit einem Heimsieg gegen den SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf in die Top-3 vorzustoßen. Diese nutzte man schlussendlich. Nachdem Martin Dudak und David Berger auf 2:0 gestellt hatten, kam der Ligadino durch Mario Biljesko noch einmal heran. In der Nachspielzeit ließen aber Berger und Manuel Pichler mit ihren Treffern keinen Zweifel mehr darüber aufkommen, wer am Ende des Tages den Rasen als Sieger verlassen würde (4:1). Youngster Berger hält somit bei 18 Volltreffern in dieser Saison. Folgt im Sommer der ganz große Wurf? Ligaportal.at sprach nach Abpfiff mit dem sportlichen Leiter der SU St. Martin/M. Christoph Rudlstorfer.

Ligaportal: Was waren heute die Gründe für den Erfolg?

Rudlstorfer: „Wir waren in der ersten Hälfte sehr geschlossen und kompakt. Es war eine starke erste Halbzeit in einem guten, umkämpften Spiel. Die Mannschaft war taktisch gut eingestellt. Das Umschaltspiel ist unsere Stärke. In der zweiten Hälfte hat der Trainer gute Wechsel vorgenommen. Am Schluss haben wir super gekontert.“

Ligaportal: Wie wichtig ist Doppeltorschütze David Berger für euer Spiel?

Rudlstorfer: „Er hat sich bei uns gut entwickelt. David kam damals aus der Landesliga und hat etwas gebraucht, um sich an das Tempo zu gewöhnen. Der Trainer hat viel mit ihm gearbeitet. Mit jedem Tor und jedem Spiel wächst das Selbstvertrauen. Für uns ist er immens wichtig. Wir sind aber auch realistisch genug, um zu wissen, dass er kommende Saison womöglich nicht mehr bei uns ist.“

Ligaportal: Aus welchen Ligen gibt es Angebote?

Rudlstorfer: „Es gibt mehrere Angebote aus höheren Ligen – mindestens 2. Liga. Ob auch etwas aus der Bundesliga dabei ist, weiß ich nicht. Wir werden ihm keine Steine in den Weg legen. Wir haben damals vereinbart, dass wir eine Übergangsstation für ihn sind, wenn er den Sprung ins Profigeschäft schaffen kann. Wir helfen uns gegenseitig und das ist bis jetzt gut gelungen.“

Ligaportal: Auf Tabellenplatz zwei fehlt aktuell nur noch ein Zähler. Wie groß ist das Thema Vizemeistertitel im Verein?

Rudlstorfer: „Die Top-5 bleiben das Ziel. Mit einem Auge schielen wir aber natürlich auf den Vizemeistertitel. Wir sind sehr zufrieden, wie die Saison bislang verlaufen ist. Man darf nicht vergessen, wo wir herkommen. Nach elf Runden waren wir noch in Abstiegsnot.“

SU St. Martin/M. – SV Grün-Weiß Micheldorf: 4:1

Die Besten: David Berger (ST, SU St. Martin/M.), Martin Dudak (IV, SU St. Martin/M.)

