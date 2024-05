OÖ Landescup-Finale: ASKÖ Oedt triumphiert gegen UFC Ostermiething

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 19:10

Am heutigen Donnerstagnachmittag war es so weit: Das mit Spannung erwartete Finale des ADMIRAL OÖ Landescups stand auf dem Programm. Der Tabellenführer der LT1 OÖ-Liga, ASKÖ Oedt, traf auf den UFC Ostermiething. Trotz eines über weite Strecken ausgeglichenen Finalspieles konnte sich der Favorit aus Oedt dank einer starken Schlussphase letztendlich klar mit 3:0 durchsetzen und sich den begehrten Pokal sichern. Der vorab klare Underdog aus dem Innviertel konnte zwar gut mithalten, kam aber nur selten zu gefährlichen Möglichkeiten.





Jubel bei der ASKÖ Oedt: Nachdem man in der LT1 OÖ-Liga bereits den Meistertitel feiern durfte, holte die Russ-Elf im Landescup-Finale nun das "Double"

Frühe Führung für Favoriten

Von Beginn an zeigten beide Teams, dass sie sich unbedingt den Titelgewinn sichern wollten. Schon nach wenigen Minuten gab es allerdings den ersten Schockmoment: Oedt musste eine Verletzungsunterbrechung hinnehmen, als Chinonso Emmanuel Eziekwe sich am Bein verletzte und hernach durch Gasper Koritnik ersetzt werden musste. Ostermiething kam durch Janos Soos dann zum ersten gefährlichen Abschluss der Partie, doch Oliver Fischer im Tor der Oedter konnte klären. In der 15. Minute gelang der ASKÖ Oedt schließlich mit der ersten Möglichkeit die Führung. Nach einer Eckball-Hereingabe von Bünyamin Karatas köpfte Oedt-Kapitän Florian Fellinger zum 1:0 ein.

Die Gäste aus dem Bezirk Braunau bemühten sich in der Folge um den Ausgleich und kamen durch Alexander Burgstaller und Benjamin Taferner mit Angriffen vor das Tor, die jedoch nicht zum Erfolg führten. Auch die Hausherren blieben häufig ungefährlich, trafen durch Alexander Peter allerdings die Latte. Bis zur Halbzeitpause blieb es in einer chancenarmen Partie bei der knappen Führung für die Oedter, die trotz ihrer Überlegenheit im Ballbesitz keine weiteren klaren Chancen kreieren konnten.

Entscheidung in Schlussphase

In der zweiten Hälfte versuchten die Gäste, das Spiel offener zu gestalten und auf den Ausgleich zu drängen. Doch die Stabilität der Oedter in der Defensive machte es den Innviertlern schwer, wirkliche Torchancen zu kreieren. In der 64. Minute musste Ostermiething dann verletzungsbedingt wechseln, als sich Torhüter Fabio Gruszka unglücklich verletzte und durch Florian Fuchs ersetzt werden musste. Trotz einiger guter Ansätze kamen die Ostermiethinger zu keinen zwingenden Torchancen. In der 80. Minute fiel dann die Entscheidung zugunsten der ASKÖ Oedt. Gasper Koritnik schloss einen Angriff über die linke Seite mit einem schönen, strammen Schuss unter die Querlatte ab und erhöhte auf 2:0.

In der Nachspielzeit setzte Nenad Vidackovic nach einem schönen Alleingang den Schlusspunkt und erzielte das 3:0. Damit war der Sieg endgültig besiegelt und die Oedter konnten sich als verdienter Gewinner des OÖ Landescups feiern lassen. UFC Ostermiething hingegen musste sich trotz einer engagierten Leistung geschlagen geben. Für die ASKÖ Oedt war es ein weiterer Erfolg in dieser Saison, die sich nun das "Double" sichern, während Ostermiething trotz der Niederlage im Finale auf eine insgesamt starke Leistung im Landescup zurückblicken kann.

Stimmen zum Spiel:

Benjamin Taferner, Mittelfeldspieler UFC Ostermiething: "Nach dem Abpfiff ist nur die Enttäuschung dar, da ist es in einem Finale egal ob du 2:0 oder 9:0 verlierst. Wir haben gewusst, dass wir der klare Underdog sind und können uns am Ende auch nicht viel vorwerfen. Oedt hat einfach eine richtig starke Mannschaft und hohe Qualität. Ich glaube Oedt, egal in welcher Liga sie spielen, werden immer vorne mitspielen. Solange es 1:0 gestanden ist, haben wir gelebt, Oedt ist einfach extrem ballsicher. Mit dem zweiten Gegentreffer ist das Spiel dann gelaufen."

Florian Fellinger, Kapitän und Torschütze um 1:0 ASKÖ Oedt: "Der Sieg fühlt sich unbeschreiblich an. Es ist ein Finale, die Nerven spielen mit, keiner will einen Fehler machen, deshalb haben wir uns schon etwas schwergetan. Wir wollen auch nächstes Jahr in der Regionalliga unser Bestes geben, wir werden sehen, was am Ende hinausschaut."

Kurt Russ, Trainer ASKÖ Oedt: "Es waren heute alle müde, wir haben aus unserer Überlegenheit im Ballbesitz keine klaren Chancen kreieren können. Mit unseren Ballbesitzchancen haben wir zu wenig gemacht. Wir sind über den Sieg jetzt aber sehr froh. Wir hatten nur wenig Räume, Ostermiething hat nur auf Konter gespielt. Am Ende haben wir 3:0 gewonnen und sind alle happy."

Christoph Mühllechner, Trainer UFC Ostermiething: "Der Sieg für Oedt war sicherlich verdient. Wir sind gut ins Spiel gestartet und hatten auch die erste Chance. Durch die Standardsituation ist dann der erste Gegentreffer gefallen, mit dem 2:0 ist die Partie gelaufen. Mit der Systemumstellung sind wir noch zu der ein oder anderen Halbchance gekommen, am Ende war aber einfach nichts Zwingendes mehr dabei. Dennoch sind wir mit der gesamten Cupsaison zufrieden. Auch die Unterstützung im und um den Verein war heute unglaublich. Großes Lob an den Verein für die Organisation. Wir haben ein Heimspiel daraus gemacht."

